Shell negeert klimaatvonnis en blijft meer gas en olie oppompen

Dit blijkt uit onderzoek dat de Amerikaanse milieuorganisatie Oil Change International heeft verricht in samenwerking met Milieudefensie.

Shell heeft sinds de uitspraak van de rechter investeringen in tien nieuwe velden definitief toegewezen; in Maleisië (drie velden), de Verenigde Staten (twee) en in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Argentinië, Noorwegen en Brazilië. De olie en het aardgas in deze tien nieuwe velden leidt, eenmaal verbrand, tot 325 miljoen ton CO2-uitstoot, volgens Oil Change International en Milieudefensie. Daarnaast zijn de meer dan 750 onaangeboorde olie- en aardgasvelden waar Shell (deels) eigenaar van is, goed voor 4,3 miljard ton extra CO2; dertig keer meer uitstoot dan heel Ned..

