Sabotage van gaspijplijnen toont kwetsbaarheid energievoorziening: ‘Dit is een nieuwe wake-up call’

De lekkages in de gaspijpleidingen van Nordstream 1 en 2 tonen aan hoe kwetsbaar de Europese energievoorziening is. ‘Als ook de aanvoer van Noors gas wegvalt, zou dat catastrofale gevolgen hebben’ stelt energiedeskundige Jilles van den Beukel.

(beeld Epa/danish Defence Command / Handout Handout Editorial use Only/no Sales)

Door explosies op de zeebodem bij Denemarken zijn er lekken ontstaan in de twee Nordstream-gaspijpleidingen, die van Rusland naar het Duitse Greifswald leiden. De lekkages hebben geen direct gevolg voor de Europese energietoevoer, de leidingen zijn buiten gebruik.

Nordstream 1 ligt sinds augustus stil, hoewel er wel gas doorheen stroomt om de leiding operationeel te houden. Volgens de Duitse krant Der Tagesspiegel denken Duitse inlichtingendiensten dat deze gaspijplijn onherstelbaar beschadigd is, Nordstream 2 is nog nooit in gebruik genomen.

Rusland zou volgens onder andere Polen en Oekraïne de dader zijn, hoewel bewijs nog ontbreekt. Het Kremlin doet de beschuldigingen af als ‘stompzinnig en absurd’.

'De gelege..

