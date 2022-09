Strafrechtelijke vervolging Gomarus definitief van de baan

Het verzoek van twee oud-leerlingen om de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem alsnog voor de rechter te dagen, is afgewezen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag woensdag besloten.

De Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem.

Daarmee is vervolging van de reformatorische school definitief van de baan. De kwestie achtervolgt de Gomarus al sinds NRC in maart vorig jaar een artikel bracht over de ervaringen van homoseksuele oud-studenten. De publicatie leidde onder meer tot een kritisch inspectie-onderzoek, een fel Kamerdebat en juridische procedures.

Het openbaar ministerie besloot uiteindelijk de school niet te vervolgen, maar oud-leerlingen vochten die beslissing via een zogeheten artikel 12-procedure aan met steun van homobelangenorganisatie COC. Het gerechtshof onderschrijft dat er ‘voldoende aanwijzingen’ bestaan dat de Gomarus zich schuldig maakt aan discriminatie. Bewijs daarvoor ziet het hof in een beleidsnotitie waarin stond dat de school in gesprek gaat..

