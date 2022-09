Rutger Bregman pleit voor meer morele ambities: ‘Leg de lat hoger dan ‘een leuk leven’’

Er is meer morele ambitie nodig, de wil om de wereld een betere plek te maken. Verspil je talent niet in een suffe, nutteloze of zelfs schadelijke baan, alleen maar omdat je er goed mee verdient, aldus historicus en auteur Rutger Bregman in een opvallend essay in De Correspondent. ‘De tijd die je hebt, is je meest kostbare bezit.’