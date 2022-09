SCP: ‘Eens deeltijd, betekent voor vrouwen vaak altijd deeltijd’

Zodra er kinderen komen, gaan de meeste vrouwen in deeltijd werken en een klein deel stopt helemaal.

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat woensdag verschijnt, blijkt dat tweederde van de vrouwen niet terugkomt op het aantal uren dat ze werkten voordat ze kinderen kregen. Degenen die wel hetzelfde aantal uren gaat werken, deden dat ook voor hun moederschap al in deeltijd of helemaal niet. Met de komst van kinderen is voor de meeste vrouwen betaald werk dus voorgoed op een lager pitje komen te staan.

Volgens SCP-onderzoeker Wil Portegijs is dat het gevolg van de deeltijdcultuur en -structuur in ons land. Zodra er kinderen komen, gaan de meeste vrouwen in deeltijd werken en een klein deel stopt helemaal. ‘De man wordt zo hoofdverantwoordelijke voor het inkomen..

