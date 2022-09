Gasbaten in staatsfonds had meer opgeleverd

De baten uit de Groningse gaswinning hadden ruim twee keer zo hoog kunnen zijn als de overheid de inkomsten in een staatsfonds had geïnvesteerd. Maar dan was er de laatste decennia wel veel minder geld geweest voor bijvoorbeeld sociale zekerheid en infrastructuur.

Den Haag

Het is een discussie die bij menige koffieautomaat weleens is gevoerd: wat als Nederland de aardgasbaten – gecorrigeerd voor inflatie 454 miljard euro sinds 1966 – niet had ‘verbrast’ aan allerhande overheidsuitgaven, maar ze net als Noorwegen in een staatsfonds had gestoken om ermee te investeren? De Algemene Rekenkamer kwam dinsdag, op verzoek van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen, voor de tweede keer met een (gedeeltelijk) antwoord op deze vraag.

Voor die hypothetische exercitie ging de Rekenkamer ervan uit dat de Nederland tussen 1966 en 2021 met zijn geïnvesteerde aardgaseuro’s hetzelfde rendement als Noorwegen had behaald en jaarlijks 4 procent aan het fonds had onttrokken om overheidsuitgaven mee te..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .