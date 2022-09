De ambassadeur van Oekraïne in Nederland, Maksym Kononenko, is ontslagen. Het kantoor van president Volodymyr Zelensky heeft dat dinsdag naar buiten gebracht, zonder een reden te geven. <

RIVM: najaarsgolf is mogelijk begonnen

Het aantal positieve coronatests loopt op, en dat is mogelijk ‘het begin van de verwachte covid-najaarsgolf’, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut registreerde in de afgelopen zeven dagen 12.269 positieve tests. Dat is het hoogste weektotaal sinds 13 augustus. <

beeld anp

Weski: beschuldiging van advocaat T. onjuist

Advocaat Inez Weski noemt de beschuldiging dat zij informatie van haar cliënt Ridouan Taghi heeft doorgespeeld uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught ‘onjuist, onterecht suggestief en zeer laakbaar’. De nieuwe advocaat van Youssef T., neef en ex-advocaat van de vermeende topcrimineel Taghi, zei dat Weski informatie heeft doorgespeeld onder druk van Ridouan. <

Minister Kuipers laakt Kamervragen Van Haga

Zorgminister Ernst Kuipers heeft zich in een brief aan de Tweede Kamer beklaagd over de inhoud van de vele Kamervragen die het Kamerlid Wybren van Haga de afgelopen tijd heeft gesteld. Het gaat daarbij niet alleen om het aantal. Kuipers maakt zich vooral zorgen over de ‘formulering’ van de vragen en ‘het negatieve effect van dergelijke (smadelijke) uitlatingen op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen’. Het gaat daarbij onder anderen om RIVM-directeur Jaap van Dissel. <

‘Afhandeling melding klokkenluider ging fout’

Toen een klokkenluider een melding maakte over mogelijke misstanden bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), is een schijn van belangenverstrengeling ontstaan rond de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit komt doordat deze secretaris-generaal ‘niet transparant is geweest in het melden van haar vriendschappelijke relatie’ met toenmalig NPO-baas Shula Rijxman. Bij de afhandeling zijn fouten gemaakt, geeft minister Robbert Dijkgraaf toe na een rapport over de kwestie van de ADR, de accountants van het Rijk. <

Ruim 19 jaar cel voor afpersen fruitbedrijf

In de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel is hoofdverdachte Ali G. dinsdag veroordeeld tot negentien jaar en tien maanden gevangenisstraf. Tegen de man uit het Gooi was eind juni een celstraf van 26 jaar en zeven maanden geëist. De 37-jarige G. heeft volgens de rechtbank in Arnhem de fruitimporteur geprobeerd af te persen na de vondst van vierhonderd kilo cocaïne tussen de bananen. <

Meer Russen komen naar EU sinds mobilisatie

Na de afkondiging van de gedeeltelijke mobilisatie in Rusland zijn meer Russen naar de Europese Unie gekomen. Volgens cijfers van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex staken vorige week bijna 66.000 Russen de grens van een EU-lidstaat over. Dat is 30 procent meer dan een week eerder. De meeste Russen reisden naar Finland en Estland. <

Charles vanaf 2024 op Britse bankbiljetten

De Britse koning Charles wordt naar verwachting vanaf medio 2024 op bankbiljetten afgebeeld, heeft de Bank of England dinsdag bekendgemaakt. Het portret waarmee Charles op het betaalmiddel komt te staan wordt eind dit jaar onthuld. Er worden geen verdere aanpassingen aan de bankbiljetten van 5, 10, 20 en 50 pond gedaan. <

beeld anp

Noodsituatie voor Florida om orkaan Ian

De Amerikaanse minister van Volksgezondheid Xavier Becerra heeft maandag een noodsituatie voor de volksgezondheid uitgeroepen voor de staat Florida vanwege de naderende orkaan Ian. Woensdagochtend bereiken de windvlagen orkaansterkte. <

Staatsbegrafenis voor premier Shinzo Abe

De in juli vermoorde Japanse oud-premier Shinzo Abe heeft dinsdag in Tokio een staatsbegrafenis gekregen. Daarvoor waren 4300 gasten bijeengekomen in de sportarena Nippon Budokan, onder wie kroonprins Akishino en zijn vrouw kroonprinses Kiko en de Japanse premier Fumio Kishida. Namens Nederland heeft minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra de plechtigheid bijgewoond. <

beeld anp

Mogelijk sancties tegen Oekraïens gasbedrijf

De Europese aardgasprijs is dinsdag in één klap met bijna een vijfde gestegen. Dat gebeurde nadat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom had gesteld dat Moskou sancties zou kunnen opleggen aan Naftogaz. Dat Oekraïense staatsgasbedrijf is met Gazprom in conflict over het al dan niet nakomen van gascontracten. Als de sancties worden doorgevoerd, zou Naftogaz geen doorvoerrechten meer kunnen betalen. Daardoor zou de gasstroom van Rusland via Oekraïne naar Europa fors lager worden en mogelijk stil komen te vallen. <

Knot: euro heeft veel welvaart gebracht

De komst van de euro heeft veel welvaart gebracht, maar er is meer werk nodig om alle voordelen van de Europese eenheidsmunt te benutten. Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) tijdens een conferentie in Maastricht. <

Platenmaatschappij Sony voor de rechter

Artiest en producer Dennis Stehr, beter bekend als Mr. Probz, heeft platenmaatschappij Sony Music Entertainment (SME) gedagvaard. Volgens een internationaal accountantkantoor hebben SME en dochteronderneming Ultra Records jarenlang royalties achtergehouden, waardoor Stehr miljoenen aan inkomsten zou zijn misgelopen. <

Burgers Qatar verplicht om WK te beveiligen

Qatar heeft honderden burgers, onder wie diplomaten die uit het buitenland moeten terugkeren, opgeroepen voor een verplichte militaire dienst waarin zij als beveiliger moeten optreden tijdens het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een bron en documenten. Qatar telt slechts 2,8 miljoen inwoners, van wie er amper 380.000 de Qatarese nationaliteit hebben. <