Kustecoloog: ‘Waarom zouden we voor zo’n klein veldje zulke grote risico’s voor de natuur willen lopen?’

Ternaard

‘Het is niet handig om aardgasbronnen erbij te maken, we moeten er juist zo snel mogelijk vanaf’, vindt kustecoloog Tjisse van der Heide. ‘We willen de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad houden, om te voorkomen dat het nog meer uit de klauwen loopt. We hebben in Nederland de afgelopen jaren de nadelen van de opwarming al gepresenteerd gekregen.’

Van der Heide is onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en hoogleraar Kustecologie aan het GELIFES instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Het aanboren van een nieuw aardgasveld onder de Waddenzee bij Ternaard zou volgens hem meteen bijdragen aan de opwarming van de aarde. ‘Er komt bij het aanboren vaak methaan vrij, een broeik..

