‘Die grotere ziekenhuizen staan steeds verder van de patiënt af’

Aad de Groot, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar DSW heeft andere opinies dan veel collega-verzekeraars: hij is tegen inperking van de vrije artsenkeuze, tegen schaalvergroting. ‘En we moeten naar een andere manier om de ziekenhuizen te financieren.’

Schiedam

Maandelijks 137,50 euro, dat is de premie die klanten van zorgverzekeraar DSW in 2023 gaan betalen. Dat is 9,75 euro meer dan dit jaar, in lijn met wat het ministerie van Volksgezondheid verwachtte.

Terwijl de andere zorgverzekeraars pas begin november met hun premie komen, heeft DSW traditioneel aan een weekje rekenen na de definitieve zorgbegroting op Prinsjesdag genoeg. ‘Wij kijken gewoon wat het gaat kosten, welke budgetten we krijgen, gaan uit van nul euro marge, en delen het bedrag door het aantal verwachte klanten’, zegt bestuursvoorzitter Aad de Groot op het hoofdkantoor in Schiedam. ‘En we trekken ons niets aan van andere zorgverzekeraars, dat scheelt ook.’

Waarom bent u als enige zorgverzekeraar tegen het akkoord?

‘Er zitt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .