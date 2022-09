Aantal meisjes onder de 15 jaar dat een abortus pleegde bijna verdubbeld

In 2021 kozen met name jongere tieners vaker voor abortus dan een jaar ervoor. In totaal werden er vorig jaar 315 minder abortussen gepleegd dan een jaar eerder, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Op de Dam in Amsterdam staan honderden mensen die zijn bijeengekomen om solidariteit te tonen met voorstanders van abortus in de Verenigde Staten.Â

Den Haag

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die jaarlijks rapporteert over het aantal abortussen in Nederland en op de Antillen. De cijfers gaan over zwangerschapsafbrekingen tot 24 weken, de wettelijke grens in Nederland.

In totaal werden er in 2021 31.049 zwangerschappen afgebroken, dat zijn er 315 minder dan een jaar eerder. Het aantal abortussen ligt al jaren rond de 30.000 per jaar, met een kleine piek in 2019. In dat jaar pleegden 32.233 vrouwen een abortus. Veruit de meeste abortussen (85 procent) vonden afgelopen jaar plaats in de eerste dertien weken. In slechts 3 procent van de gevallen werd de zwangerschap pas na 21 weken afgebroken. Twee derde van de vrouwen pleegden in het..

