Nederlandse Vereniging Duurzame Energie: ‘Maak stroom duurder op piekmomenten’

Een dagelijks ‘weerbericht’ over hoeveel stroom er beschikbaar is, kan helpen slimmer om te gaan met stroomgebruik, meent directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.

Utrecht

Hoe blijft vraag en aanbod van elektriciteit in balans in een tijd dat de energiemarkt al zwaar onder druk staat? In Frankrijk hebben ze daar een hulpmiddel voor bedacht: een website - met later dit jaar een app - waarop een dagelijks een energieverwachting staat. Een soort weerbericht, maar dan over elektriciteit.

Hoe werkt dit?

‘Via deze site wordt voorspeld of er wel of niet ergens schaarste aan elektriciteit zal ontstaan. Op een kaart staan de regio’s van Frankrijk. Deze kunnen een bepaalde kleurcode krijgen. Groen betekent: er is genoeg stroom, oranje geeft aan dat de stroomvoorziening krap begint te worden en bij rood kan het systeem de vraag naar elektriciteit niet aan. Aan de kleurcode kunnen adviezen worden geko..

