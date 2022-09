Asielzoekers arriveren op cruiseschip

De eerste honderd asielzoekers zijn maandagmiddag aangekomen bij het cruiseschip in Velsen-Noord, waar het komende half jaar een noodopvang is ingericht. De groep kwam met bussen uit Ter Apel.

Velsen-Noord

Het schip uit Estland biedt uiteindelijk onderdak aan zo’n duizend asielzoekers en statushouders, die de komende dagen gespreid aankomen. De voorzieningenrechter in Haarlem oordeelde eerder op de dag dat de opvang mag doorgaan, nadat enkele ondernemers dit via een kort geding wilden tegengaan. Ze meenden onder meer dat de omgeving van de plek waar het enorme schip uit Estland ligt niet veilig is om de asielzoekers tijdelijk te laten wonen en vrezen voor een onwerkbare situatie voor hun nabijgelegen bedrijven. De rechter vond echter dat de gemeente voldoende maatregelen heeft getroffen om de mensen veilig op te vangen.

Op het luxe schip is een basisopvang geregeld voor de asielzoekers. Zo zijn het casino, het zwembad, de winkels en sauna dicht. Wel wordt er drie keer per dag door de crew eten verzorgd en zijn er activiteiten voor de tijdelijke bewoners. Kinderen gaan naar school in Heemskerk, waar vier noodlokalen zijn neergezet.