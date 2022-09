Strengere regels in EBI voor zware criminelen

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) neemt extra maatregelen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught tegen verdachte en veroordeelde zware criminelen die daar in de cel zitten. Ze mogen minder bellen, minder bezoek ontvangen en minder onderling contact hebben. Ook komt er visueel toezicht bij gesprekken tussen advocaten en deze gedetineerden.

Den Haag

Zo wil de minister tegengaan dat deze gedetineerden, die in de georganiseerde misdaad zitten of levensbedreigend handelden, hun contacten houden met de buitenwereld en zo hun criminele activiteiten voortzetten. Weerwind schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Onlangs schreef De Telegraaf dat Ridouan Taghi en Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, elkaar vanuit de gevangenis brieven schreven. Mogelijk bespraken ze daarin het plegen van een aanslag op premier Mark Rutte en prinses Amalia. Taghi ontkent de beschuldigingen.

Eerder kwam Taghi al in opspraak, vanwege contact dat hij had met een neef die advocaat is. Advocaten en hun cliënten mogen vertrouwelijk contact hebben, maar daar zouden de neven-Taghi misbruik van hebben gemaakt. Het Openbaar Ministerie verdenkt Taghi’s neef ervan een schakel geweest te zijn tussen de gevangenis en de buitenwereld. Ook zouden de neven gewerkt hebben aan een ontsnappingsplan voor Ridouan.

Weerwind schrijft dat georganiseerde criminaliteit zich steeds vaker richt op de hoeders van de democratische rechtsstaat, zoals politici, rechters, journalisten, advocaten, politiemensen en officieren van justitie. ‘Recente ontwikkelingen laten zien dat het huidige wet- en regelgevend kader tekortschiet en dat er meer nodig is.’ Volgens hem is het kwetsbaar dat nu vaak eerst een incident nodig is, voordat maatregelen mogelijk zijn.

De minister liet al weten dat er wordt gewerkt aan aangescherpte wetgeving. Juridisch gezien is het ook mogelijk om contact van een gevangene te beperken, aldus de minister. <