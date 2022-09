Bisschop krijgt op z’n kop bij Jipsinghuizen

De meeste Nederlanders kennen de Slag bij Heiligerlee, het begin van de Tachtigjarige Oorlog in 1568. Bijna een eeuw later vond er vlak bij Heiligerlee weer een slag plaats, die belangrijker was maar onbekend gebleven is.

Het Bisschopskerkhof in Jipsinghuizen waar zich het massagraf met Münsterse soldaten zou bevinden.

Ter Apel ligt in het uiterste zuidoosten van de provincie Groningen en veel mensen kennen het inmiddels vanwege de asielopvang waarover deze zomer zo veel te doen is geweest. Weinig mensen weten dat er niet ver van Ter Apel een veldslag heeft plaatsgevonden, die voor de geschiedenis van de provincie Groningen, en eigenlijk voor het hele land, van betekenis is geweest. Het betreft de slag bij Jipsinghuizen op 26 september 1665.

Jipsinghuizen ligt vijftien kilometer ten noorden van Ter Apel. In 2009 telde het 160 inwoners. Net als de nabijgelegen gehuchten Jipsingboertange en Jipsingboermussel ontleent het zijn naam aan het geslacht Jipsing, dat er in de middeleeuwen in aanzien stond.

Ter Apel en Jipsinghuizen liggen in een streek die Wester..

