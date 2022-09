Ministerie: ongelijkheid in asielprocedure bij locatie Zoutkamp is ‘niet te voorkomen’

Asielzoekers die eerder in Nederland kwamen, moeten langer wachten tot hun asielaanvraag geregistreerd wordt dan asielzoekers die na de opening van de zogenoemde overlooplocatie in Zoutkamp arriveerden. De ongelijkheid tussen asielzoekers was ‘niet te voorkomen’, reageert het ministerie.

Den Haag

Vanwege de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden sinds zaterdag 10 september asielzoekers opgevangen in een noodopvanglocatie in het Groningse Zoutkamp. De noodopvang fungeert als een wachtkamer, waar mensen gemiddeld vijf dagen verblijven totdat hun asielaanvraag wordt geregistreerd.

Voordat asielzoekers van Ter Apel naar Zoutkamp reizen, krijgen ze een ticket met informatie over hun afspraak om in Ter Apel terug te komen voor registratie. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bedacht dit nieuwe systeem om te voorkomen dat asielzoekers in Ter Apel buiten blijven slapen, uit angst hun plek in de rij te verliezen.

Voordat Zoutkamp geopend werd, werden asielzoekers die niet in Ter ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .