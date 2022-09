De talkshow Op1 zendt maandag rechtstreeks uit vanuit het Catshuis in Den Haag. WNL maakt een Catshuis-special waarin Sven Kockelmann een klein uur met premier Mark Rutte praat, maakte de omroep zaterdag bekend. De twee zullen het onder meer hebben over de zorgen en onrust in het land en de kritiek uit de samenleving op het kabinet. <

Open dag azc’s trekt 12.000 bezoekers

Ongeveer 12.000 mensen hebben zaterdag een van de ruim zestig opvanglocaties voor asielzoekers bezocht. Een woordvoerster van het COA spreekt van ‘een heel mooi aantal’ dat is afgekomen op de jaarlijkse Open azc-dag. Er waren rondleidingen, informatiemarkten, proeverijen, workshops en optredens. <

beeld anp

Huis, scooter en horeca beschoten in Amsterdam

Een woning, een scooter en een horecazaak zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten in Amsterdam-Noord, meldt de politie. Er is niemand gewond geraakt. Rond 03.30 uur waren er harde knallen te horen in de Van der Pekbuurt. In de Van der Pekstraat bleek zowel een woning als een scooter geraakt te zijn door kogels. Een paar uur later kwam er nog een melding binnen van kogelinslagen, dit keer bij een horecazaak in de buurt, aan de Hagedoornweg. <

Man vernielde twintig auto’s in Ter Apel

De politie heeft afgelopen weekend een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor het vernielen van meerdere auto’s in Ter Apel. Zeker twintig auto’s hebben schade, aldus de politie. De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding dat iemand de autoruiten van meerdere auto’s aan het inslaan was. <

beeld anp

Vermist jongetje Naoufal teruggevonden

Het vermiste jongetje Naoufal (8) uit Amsterdam-Noord is teruggevonden. Hij verkeert in goede gezondheid, aldus de politie. De politie maakte zich ernstig zorgen om het welzijn van de jongen en stuurde daarom een amber alert uit met de oproep naar hem uit te kijken. ‘Vanwege privacy kunnen we er verder niet veel over kwijt. Ook niet waar hij precies is aangetroffen. Het belangrijkste is dat hij in goede gezondheid is teruggevonden’, aldus een politiewoordvoerder. De politie stuurde het amber alert zaterdagochtend rond 08.00 uur uit. Er werd een politiehelikopter ingezet. <

Dode door ongeval met auto in Biggekerke

In het Zeeuwse dorp Biggekerke is vrijdag een 82-jarige man uit Meliskerke om het leven gekomen als gevolg van een ongeluk met een auto. Bij het incident op de Zoutelandseweg belandde het voertuig in de sloot en vatte vlam. Volgens de politie waren er waarschijnlijk geen andere verkeersdeelnemers bij het ongeval betrokken. <

Scholz brengt Khashoggi ter sprake bij kroonprins

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zegt dat hij tijdens een ontmoeting met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ook de moord op journalist Jamal Khashoggi aan de orde heeft gesteld. Scholz zei dat alle onderwerpen die met burger- en mensenrechten te maken hebben ter sprake zijn gekomen. <

Brit zwemt twee dagen non-stop door Loch Ness

Een Britse avonturier heeft ruim twee dagen lang non-stop door Loch Ness in Schotland gezwommen. Daarmee brak de 36-jarige Ross

Edgley het record voor openwaterzwemmen in het beroemde Schotse meer. Edgley legde naar schatting zo’n 79 kilometer af. De omstandigheden waren zwaar. De Britse zwemmer wilde met zijn zwemtocht naar eigen zeggen aandacht vragen voor de slechte staat van kelpbossen in Schotland. <

‘300.000 roebel bonus voor gemobiliseerden’

De Doema, het Russische parlement, heeft een wetsontwerp ingediend om de militairen die worden gemobiliseerd voor de strijd in Oekraïne een eenmalige bonus te geven van 300.000 roebel, een bedrag van ongeveer 5350 euro. Dat heeft het Russische staatspersbureau Ria Novosti zaterdag bekendgemaakt. <

Kritiek van Russische top op mobilisatie neemt toe

Het hoofd van de mensenrechtencommissie van het Kremlin, Valeri Fadejev, heeft het leger bekritiseerd voor de mobilisatie van reservisten die moeten gaan vechten in Oekraïne. Fadejev riep de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe op een eind te maken aan de nietsontziende manier waarop veel rekruteringsbureaus in het land te werk gaan. Zelfs mannen die geen enkele ervaring hebben met de gewapende strijd kregen het bevel hun dienstplicht te vervullen. Russische ordetroepen hebben zaterdag zeker 730 mensen opgepakt die protesteerden tegen de mobilisatie. <

beeld anp

Lancering maanraket NASA weer uitgesteld

Ook de derde poging om een nieuwe Amerikaanse maanraket te lanceren is uitgesteld. Deze keer gooit een storm roet in het eten, aldus ruimtevaartorganisatie NASA. In de afgelopen weken werd de lancering al twee keer eerder uitgesteld. De nieuwe poging stond gepland voor aankomende dinsdag. Na het nieuwe uitstel zou de lancering in de tweede helft van oktober moeten plaatsvinden. <

Half miljoen huizen in Canada zonder stroom

Door noodweer in het oosten van Canada zijn een half miljoen huishoudens zonder stroom komen te zitten. De tropische cycloon Fiona is weliswaar afgeschaald tot zware storm maar de windsnelheden tot bijna 140 km per uur zijn nog altijd groot genoeg om bomen te ontwortelen, woningen te beschadigen en elektriciteitsleidingen te vernielen. Ook de hevige regen zorgt voor overlast. <

Dodental gezonken migrantenboot naar 86

Reddingswerkers hebben inmiddels 86 lichamen geborgen bij de migrantenboot die donderdag zonk voor de Syrische kust. Dat melden de Syrische autoriteiten. Zeker twintig mensen zijn gered en liggen in ziekenhuizen in Syrië. Mogelijk zaten er in totaal zo’n 150 mensen op de boot. <

Deutsche Bank schikt over toezicht op Epstein

Deutsche Bank schikt voor ruim 26 miljoen dollar met Amerikaanse beleggers die de grootste bank van Duitsland beschuldigden van laks toezicht en het zaken doen met risicovolle klanten. De zaak ging onder meer over de banden van het financiële concern met de steenrijke zedendelinquent Jeffrey Epstein en verschillende Russische oligarchen. De beleggers beweerden dat de bank al lang wist dat zijn antiwitwas- en klantcontroles niet effectief waren. <

Filipijnen willen toch Russische brandstof

De Filipijnen praten met Rusland over het kopen van brandstof en andere belangrijke goederen omdat het nationale belang van het land zwaarder weegt dan mogelijke zorgen over de oorlog in Oekraïne. Dat heeft de Filipijnse president Bongbong Marcos gezegd in een interview. <

Amnesty: FIFA komt met voorstel fonds Qatar

Wereldvoetbalbond FIFA komt eind deze maand of begin komende maand met duidelijkheid over een compensatiefonds voor de arbeidsmigranten in Qatar. Dat zei Floor Beumer van Amnesty International zaterdag in Zeist, bij de vertoning van de korte documentaire Don’t turn your back, over migranten en nabestaanden die in de stadions in Qatar werkten waar het Nederlands elftal tijdens het WK gaat spelen. <