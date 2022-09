Twee bevingen in Groningen kort na elkaar

Uithuizen

Ruim een uur eerder werd het gebied in de gemeente Het Hogeland al getroffen door een aardbeving met een kracht van 2.7. Aanvankelijk werd 2.8 als kracht gemeld.

De afgelopen weken werden al verschillende bevingen gerapporteerd met Uithuizen als epicentrum. Zo was er een met een kracht van 2.3 op 9 september, was er op 28 augustus een met een kracht van 1.3 en op 19 augustus een met een magnitude van 1.9. In de afgelopen anderhalve maand zijn er op de plek in totaal zeven lichtere en zwaardere bevingen geweest, aldus het Staatstoezicht op de Mijnen zaterdagmiddag.

In het gebied komen vaker aardbevingen voor als gevolg van de gaswinning. De zwaarste beving tot nu toe was op 16 augustus 2012, bij Huizinge. Die had een kracht van 3.6.

De..

