Vakbond FNV dreigt met staking bij de Bijenkorf

Vakbond FNV dreigt met een staking bij de Bijenkorf. Medewerkers van de warenhuisketen hebben een ultimatum gesteld aan de directie. Als die niet snel over de brug komt met een ‘fatsoenlijke loonsverhoging’, willen ze het werk neerleggen.

Utrecht

Volgens FNV-bestuurder Linda Vermeulen verdienen de medewerkers van de Bijenkorf over het algemeen maar een beetje meer dan het minimumloon. De uurlonen liggen er rond de 11 à 12 euro bruto, geeft ze aan. ‘Deze mensen kunnen amper rondkomen, zeker nu de prijzen in de winkels overal hard stijgen.’

De huidige cao van de Bijenkorf liep in juli dit jaar af. FNV heeft de indruk dat de directie het personeel onder druk probeert te zetten om snel akkoord te gaan met een nieuwe cao. In totaal biedt de Bijenkorf volgens de bond een loonsverhoging van 6 procent. Dat is veel te weinig, vindt FNV.

De medewerkers willen volgens Vermeulen dat hun lonen voortaan meestijgen met de inflatie. Zij eisen om te beginnen 10 procent salaris erbij.