Opgevist 17e-eeuws beeld gaat naar archeologische organisatie

Den Oever

Garnalenvisser Victor Ayal zei zaterdag op Twitter dat het beeld door de organisatie wordt onderzocht, bijvoorbeeld om te achterhalen welke kleuren het had en hoe oud het is.

Het beeld van een mannenhoofd met muts krijgt onder meer een CT-scan in Groningen om de binnenkant te onderzoeken. Uiteindelijk moet het met vriesdrogen worden geconserveerd. De archeologische organisatie heeft het beeld in bruikleen.

Het is de bedoeling dat het beeld daarna teruggaat naar Den Oever, de haven waar het voor het eerst aan land is gebracht. Daar wordt het dan waarschijnlijk vanaf volgend voorjaar tentoongesteld, als er een plekje in de schaduw is en het in een goede vitrine kan staan, aldus Ayal.

Gemeentelijk archeoloog Michiel Bartels wil er nog niet al te veel over kwijt. ‘We hebben nu een manier gevonden waarop het beeld dicht bij de plek blijft waar het gevonden is.’ Hij zegt binnenkort nog een blog te schrijven over de vondst en het proces waarin het beeld daarna belandde. Ayal vond het beeld begin augustus samen met zijn collega’s. Hij plaatste het verhaal op Twitter, waarna het veel aandacht kreeg. Zelf noemt hij het beeld Barry.