Van Zanen: vredesrol voor Den Haag

De Russische inval in Oekraïne heeft in Den Haag als ‘internationale stad van vrede en recht’ een extra diepe indruk gemaakt. Dat zei burgemeester Jan van Zanen in de Dachaulezing, die hij vrijdag uitsprak in het World Forum.

Den Haag

Zijn stad geldt als centrum van het internationaal strafrecht, waar ‘sinds jaar en dag wordt gewerkt aan een vreedzame, rechtvaardige en veilige wereld’, met instanties als Europol, Eurojust, het Joegoslavië-tribunaal en de OPCW, de organisatie tegen chemische wapens.

Ook als het gaat om de oorlog in Oekraïne kan zijn stad een grote rol spelen, aldus Van Zanen. Zo is het Internationaal Strafhof een onderzoek begonnen naar oorlogsmisdaden in Oekraïne en is Oekraïne zelf een zaak gestart bij het Internationaal Gerechtshof. ‘En intussen heeft een groep prominente wetenschappers en schrijvers gepleit voor de oprichting van een speciaal Oekraïne-tribunaal, met als doel de Russische president Vladimir Poetin en zijn vertrouwelingen te vervolgen voor de misdaad van agressie tegen Oekraïne.’ Zo’n tribunaal zou mogelijk ook in Den Haag kunnen worden georganiseerd.

Volgens Van Zanen is de zoektocht naar vrede en gerechtigheid niet vergeefs: ‘Iedere gifgasgranaat die onschadelijk wordt gemaakt, draagt bij tot een veiliger wereld. Iedere oorlogsmisdadiger die veroordeeld wordt, ook al lopen er nog zoveel andere vrij rond, maakt deze wereld iets rechtvaardiger.’ De burgemeester beloofde: ‘Den Haag zal zich steeds sterk blijven maken voor vrede en gerechtigheid.’

De Dachaulezing wordt elk jaar georganiseerd ter nagedachtenis aan een van de slachtoffers of overlevenden van concentratiekamp Dachau.