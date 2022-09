Een keer per week douchen, de kachel uit of zelfs het gas eraan geven: hoe huishoudens denken de winter door te komen

Wie: zelfstandig marketingconsultant Dirkje Vantournhout (43) woont met haar man Igor (36, inkoper) en twee kinderen (5 en 7) in Nijkerk

Inkomen: boven modaal

Jaarverbruik 2021: 1705 m3 gas, 3762 kWh

Tarieven: dynamische tarieven (gemiddeld 1,80 euro per m3, 0,38 euro per kWh)

Maandbedrag nu: 450 euro (oktober)

Dankzij het prijsplafond: ongeveer 430 euro bij de huidige tarieven; dat kan volgend jaar oplopen voor verbruik boven de maxima.

Bijzonderheden: op alle fronten probeert het gezin de rekening aanmerkelijk omlaag te krijgen.

‘Onze hoekwoning uit de jaren zeventig hebben we de afgelopen jaren extra geïsoleerd. Toch lopen de kosten flink op. Nadat ons vaste energiecontract afliep, kregen we in ..