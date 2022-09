beeld anp

Kaag: zeer onzeker wat prijsplafond kost

Bij het berekenen hoeveel het prijsplafond op de energierekening gaat kosten, moet het kabinet rekening houden met een ‘grote marge’, zegt minister van Financiën Sigrid Kaag. Het is namelijk zeer onzeker hoe de gasprijs zich ontwikkelt, benadrukt zij. Het kabinet moet nog erg veel details uitwerken van het prijsplafond, temeer omdat de Tweede Kamer er nog moties over heeft aangenomen. <

Politie verzuimde Donny M. op te pakken

De politie vond begin vorig jaar kinderporno op de mobiele telefoon van Donny M., verdachte van de moord op het 9-jarige jongetje Gino. Maar desondanks heeft de politie Donny M. toen niet opgepakt, en ook geen verder onderzoek ingesteld. Een woordvoerster van justitie bevestigde berichtgeving in De Limburger. <

Hof: kakkerlak op vlag Israël beledigt Joden

Het is beledigend voor Joden als iemand een vlag van Israël draagt waarop de blauwe davidsster is vervangen door een blauwe kakkerlak. Het valt niet onder de vrijheid van meningsuiting, heeft het gerechtshof in Amsterdam vrijdag bepaald. Een 66-jarige man die de vlag toonde, krijgt daarom een voorwaardelijke boete van 350 euro. <

Helft stilgelegde oude schepen mag weer varen

Ongeveer de helft van de 39 historische schepen van de bruine vloot die niet beschikten over verplichte veiligheidscertificaten mag weer uitvaren. Ze hebben hun zaken weer op orde. Dat bevestigt een woordvoerder van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na berichtgeving van de Leeuwarder Courant. <

Protest Nederlandse Iraniërs bij ambassade

Op verschillende plaatsen zijn dit weekeinde demonstraties naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in Iran. De Vereniging Iraanse Academici gaat vanaf zondag demonstreren bij de Iraanse ambassade in Den Haag. De vereniging wil het protest bij de ambassade elke dag herhalen tot en met donderdag 29 september. Vandaag is in Rotterdam een demonstratie gepland, vanaf 15.00 uur op het stationsplein van Rotterdam Centraal. <

Bond stapt uit overleg over passend onderwijs

Onderwijsvakbond AOb stapt uit het overleg met het ministerie over passend onderwijs. Volgens AOb-bestuurder Thijs Roovers doet het ministerie van Onderwijs niets met de talloze signalen en vragen vanuit leraren en ondersteuners. ‘Blijven praten heeft geen zin.’ Bij passend onderwijs stromen kinderen minder vaak door naar speciaal onderwijs. In plaats daarvan zouden ze juist meer ondersteuning moeten krijgen op hun eigen school. Deze vorm ‘piept en kraakt’ aan alle kanten, stelt de AOb. <

IJsbanen en zwembaden praten over noodfonds

Kunstijsbanen en zwembaden voeren begin oktober overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over maatregelen tegen de hoge energiekosten, meldt de Vereniging Kunstijsbanen Nederland (VKN). De VKN waarschuwt dat hoewel sommige gemeenten al hulp hebben geboden aan bepaalde ijsbanen voor de energierekening omdat veel locaties gemeentelijk vastgoed zijn, ze dat niet zullen blijven doen. <

beeld anp

Herhaalprik covid vooral gewild bij nieuwe variant

Mensen willen de nieuwe herhaalprik tegen het coronavirus vooral krijgen als er een nieuwe variant opduikt waarvan patiënten zieker worden. Ook als het aantal ziekenhuisopnames toeneemt en uitstel van reguliere zorg dreigt, neemt de vaccinatiebereidheid toe. De uitkomsten van het RIVM-onderzoek zijn vrijdag naar buiten gebracht. <

Ollongren verhoord over Gronings gas

Minister Kajsa Ollongren (Defensie) wordt eind volgende week verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het Groningse gasdossier. Zij is daarmee de eerste bewindspersoon van het zittende kabinet die wordt gehoord over de gaswinning. Ollongren was tussen 2011 en 2014 de hoogste ambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken. <

Ophef om Berlusconi’s begrip voor Poetin

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft vlak voor de parlementsverkiezingen in zijn land voor ophef gezorgd met uitspraken over Vladimir Poetin. De 85-jarige mediamagnaat zei donderdag in een tv-interview onder meer dat Poetin ‘gedwongen werd’ Oekraïne binnen te vallen. ‘Poetin werd door het Russische volk, door zijn partij en door zijn ministers aangespoord deze speciale operatie uit te voeren’, zei hij. <

beeld anp

Kyiv: sporen van geweld op lichamen Izjoem

Gespecialiseerde reddingswerkers hebben in totaal 436 lichamen geborgen die in het massagraf lagen in de buurt van de Oost-Oekraïense stad Izjoem. De meeste lijken vertonen sporen van geweld. Dat heeft het Oekraïense persbureau Interfax bekendgemaakt met een verwijzing naar de gouverneur van Charkov, Oleh Sinjehoebov. Volgens de gouverneur is het overgrote deel van de slachtoffers, onder wie 21 militairen, een gewelddadige dood gestorven. <

Uitstel proces aanslagen Brussel om glazen hokjes

Het monsterproces in Brussel over de terreuraanslagen in 2016 loopt vertraging op. De eerste zitting volgende maand in aanwezigheid van de negen verdachten wordt uitgesteld omdat niet tijdig kan worden gezorgd voor aanpassingen aan de beschuldigdenbox, meldt het Brusselse hof van beroep. De voorzitster van de volksjury had vorige week besloten dat de aparte glazen hokjes voor de verdachten moeten verdwijnen. <

Belgische kernreactor definitief afgekoppeld

Na precies veertig jaar dienst is de Belgische kernreactor Doel 3 definitief stopgezet en begint een jarenlang proces van ontmanteling. Het is de eerste Belgische kernreactor waar in het kader van de kernuitstap de stekker uit wordt getrokken. Rond 21.00 uur vrijdagavond werd de reactor van het stroomnet afgekoppeld. België telt in totaal zeven kernreactoren. <

Bijna vijftig arrestaties Franse natuurbranden

De Franse politie heeft in totaal 48 verdachten gearresteerd voor de branden die afgelopen zomer 65.000 hectare bos en andere natuur in de as legden. Twaalf van hen zijn inmiddels veroordeeld voor betrokkenheid bij brandstichting, zei een woordvoerder van de gendarmerie op televisie. Het verwoeste gebied is zes keer zo groot als Parijs. <

beeld anp

President Abbas noemt Israël ‘apartheidsregime’

President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit heeft Israël vrijdag een ‘apartheidsregime’ genoemd. Dat deed Abbas in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Abbas zei niet langer te geloven dat Israël oprecht geïnteresseerd is in vrede met de Palestijnen en dat Israël met geweld de ‘status quo’ in het land wil handhaven. Die status quo vergeleek hij met een ‘apartheidsregime’. <

Diplomaten verzachten dreiging kernwapens

Volgens de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov bedreigt Rusland niemand met kernwapens, melden Russische staatspersbureaus. Rjabkov zei ook dat een openlijke confrontatie met de Verenigde Staten en de NAVO niet in het belang van Rusland is. Nagenoeg gelijktijdig zei de Russische ambassadeur in de VS, Anatoli Antonov, te hopen dat Moskou en Washington niet op het punt staan in de ‘afgrond van een nucleair conflict’ te vallen. <

Iraanse leger geeft betogers waarschuwing

Het Iraanse leger heeft demonstranten die sinds een week de straat op gaan krachtig gewaarschuwd de veiligheid van het land niet in gevaar te brengen. ‘We zullen niet toestaan dat de vijand misbruik maakt van de situatie.’ De geheime dienst waarschuwde ook voor deelname aan ‘illegale bijeenkomsten’. <

Bitcoins VS evenaren uitstoot 6 miljoen auto’s

De energie die nodig is voor de productie van bitcoins in de Verenigde Staten zorgt voor net zoveel uitstoot als ongeveer 6 miljoen auto’s per jaar. Dat zeggen milieugroeperingen in een rapport. Zij roepen Amerikaanse staten dan ook op om nieuwe activiteiten voor het delven van de digitale munten te verbieden om zo het klimaat niet verder te schaden. Er zijn complexe berekeningen voor nodig. <

ACM: energiebedrijven te laat met tariefverhoging

Energiebedrijven die deze week een tariefverhoging hebben aangekondigd waren daar volgens toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) te laat mee. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL Nieuws. Energiebedrijven beroepen zich op de branchevoorwaarden, maar volgens de ACM moeten klanten minimaal dertig dagen de tijd hebben om eventueel van energieleverancier te kunnen wisselen. <

Schiphol: loonvoorstel beveiligers aanstaande

De uitkomst van salarisonderhandelingen tussen Schiphol en de beveiligers op de luchthaven wordt binnen twee weken verwacht. Dat meldt financieel directeur van Schiphol, Robert Carsouw. In hoeverre een loonsverhoging leidt tot een betere bezetting bij de beveiliging blijft onduidelijk. Carsouw geeft aan niet op de uitkomsten vooruit te willen lopen. Ondertussen komt Schiphol in actie om het werk van het beveiligingspersoneel op de luchthaven aantrekkelijker te maken. <

Toyota produceert geen auto’s meer in Rusland

Toyota stopt definitief met het produceren van auto’s in Rusland. De Japanse autofabrikant sloot zijn fabriek in Sint-Petersburg al tijdelijk omdat die door de Russische inval in Oekraïne en sancties zonder materialen en onderdelen kwam te zitten. In de tussentijd bleef het personeel nog wel in dienst van Toyota en ging de fabriek op waakvlamstand. <

Jumbo-topman Frits van Eerd treedt tijdelijk terug

Frits van Eerd trekt zich tijdelijk terug als algemeen directeur van supermarktketen Jumbo. Dat is besloten na overleg met zijn familie en de raad van commissarissen, meldt Jumbo in een verklaring. ‘Dit is in het belang van Jumbo en maakt het ook mogelijk voor Frits om zich volledig te concentreren op zijn persoonlijke situatie.’ De topman is een van de negen verdachten die vorige week werden gehoord in een omvangrijk witwasonderzoek van de FIOD. <

beeld anp

Forse daling olieprijzen door zorgen recessie

De olieprijzen gingen vrijdag stevig onderuit, in navolging van de forse koersverliezen op de aandelenmarkten. De olieprijzen liggen op koers voor de vierde week met dalingen op rij. De prijzen staan onder druk door zorgen over een economische recessie door renteverhogingen van centrale banken. <