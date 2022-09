De toeschouwer links heeft ineens een horloge om zijn pols; er zit een duif op de dakrand; de ‘W’ op de koets is gedraaid naar een ‘M’, een engeltje op de zijkant van de koets mist een kroon in zijn/haar handen, de toeschouwer heeft een bankpas in zijn telefoonhoesje, het wapen bovenaan het gebouw is verdwenen en de flapover de zak van de koetsier is helemaal goud.