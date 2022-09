Cocaïne in bloed van chauffeur truckongeval Nieuw-Beijerland

De Spaanse vrachtwagenchauffeur die eind augustus een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Nieuw-Beijerland, had sporen van cocaïne in zijn bloed. Dat is naar voren gekomen uit toxicologisch onderzoek na het ongeluk.

Den Haag

Volgens het gerechtshof Den Haag is er ‘een aanwijzing geconstateerd voor de aanwezigheid van een concentratie cocaïne en een omzettingsproduct in het bloed van de verdachte’. Er loopt nog een onderzoek bij het NFI dat definitief moet uitwijzen of de man inderdaad cocaïne had gebruikt. De resultaten daarvan worden eind november verwacht, laat het Openbaar Ministerie weten. Bij het drama op een buurtfeest in Nieuw-Beijerland kwamen zes volwassenen om het leven, onder wie een hoogzwangere vrouw, waardoor het dodental uitkwam op zeven. De vrachtwagenchauffeur had eerder deze maand in de Spaanse media laten weten dat hij ten tijde van het ongeluk een epileptische aanval had. Of dat inderdaad zo was, wordt nog onderzocht.

Het hof besloot dat de 45-jarige man niet terug de cel in hoeft, mits hij zich aan verschillende voorwaarden houdt. Het OM zal, wanneer het NFI-onderzoek bekend is, besluiten of de man inderdaad strafrechtelijk vervolgd gaat worden.