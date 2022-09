Evoluon, de ‘Eiffeltoren van Eindhoven’, wordt na 33 jaar in ere hersteld als technologiemuseum

Een overzicht van de tentoonstelling 'RetroFuture' in het Evoluon in Eindhoven. (beeld anp / Rob Engelaar)

Eindhoven

Precies op de dag af dat 56 jaar geleden Frits Philips en prins Bernhard de ‘vliegende schotel’ vol technische snufjes openden − en 33 jaar na de sluiting − opent het Evoluon in Eindhoven vandaag weer zijn deuren als technologiemuseum. Cabaretier en Eindhovenaar Theo Maassen, die van hetzelfde ‘bouwjaar’ (1966) is als het Evoluon, zal de tentoonstelling RetroFuture openen.

toekomstdromen

‘De toekomst herhaalt zich steeds’, zegt Next Nature-directeur Koert van Mensvoort in de ronde entreehal, waar daags voor het openingsweekend de voorbereidingen nog in volle gang zijn. ‘Je ziet in de geschiedenis steeds dezelfde toekomstdromen en doemscenario’s terugkeren. Sommi..

