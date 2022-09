Waar kan de ontheemde Pro Life-verzekerde nu nog naar toe?

Zijn er alternatieven voor bezorgde verzekerden van Pro Life, nu deze christelijke zorgverzekeraar vanaf komend jaar abortus, standaard IVF en euthanasie gaat vergoeden? De opties zijn beperkt: iemand kan afzien van verzekeren, of kiezen voor een andere overgebleven verzekeraar. Maar hoe ‘schoon’ is de polis daar?

Amersfoort

Embryo’s die overblijven na een vruchtbaarheidsbehandeling of kiezen voor euthanasie wegens ondraaglijk lijden. Het zijn medisch-ethische dilemma’s waar iemand met een christelijke levensovertuiging stevig mee kan worstelen. God gaat over leven en dood, niet de mens, is voor veel christenen de centrale gedachte. En dan horen dergelijke opties voor hen niet thuis in het zorgpakket.

Tot op heden vindt deze groep onderdak bij christelijke zorgverzekeraar Pro Life, onderdeel van Zilveren Kruis (Achmea), die dergelijke ‘controversiële prestaties’ heeft uitgesloten in de basisverzekering. Maar Pro Life ziet daar vanaf komend jaar vanaf, bleek onlangs. Het leverde enkele honderden verontruste reacties op. ‘Wij willen geen drempels o..

