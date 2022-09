Stress vanwege een torenhoge energierekening: ‘Het kan de druppel zijn’

Veel mensen worstelen met hun alsmaar stijgende energierekening. Hulp van het kabinet is nog onduidelijk, en daardoor voelen mensen zich machteloos, ziet psycholoog en stressexpert Bart Verkuil. ‘Schrijf je problemen op, maak ze tastbaar, dan blijf je er niet de hele dag mee bezig.’

Wat doet bezorgdheid over een hoge energierekening met je als mens?

‘Je lijf schakelt over naar een vecht- of vluchtreactie. Het maakt je onrustig, je gaat piekeren en je zorgen maken hoe je de eindjes aan elkaar moet knopen. Je kunt er concentratieproblemen door krijgen en je down en kribbig gaan voelen.

Als er iets gebeurt wat je bedreigt, geeft je lichaam een alarmsignaal af. En dat kan juist zijn op momenten dat je er niet mee bezig wilt zijn. Wanneer je slaapt of aan het werk bent bijvoorbeeld. Je lichaam blijft signalen geven dat je je problemen moet oplossen. Het zorgt ervoor dat je de hele tijd in een opperste staat van paraatheid blijft.

Je zal maar net in de fase van je leven zitten dat je al gespannen bent en er v..

