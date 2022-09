Arnon Grunberg liep stage bij de SGP: ‘Het zijn geen stijve mannenbroeders die nooit lachen’

Hij is een buitenstaander met ideeën die haaks staan op principes van de SGP, maar dompelde zich onder in de SGP-cultuur. Schrijver Arnon Grunberg: ‘Het idee dat calvinisten niet kunnen genieten, klopt niet.’

Den Haag

‘Zonder het uitroepteken van verontwaardiging lijkt niemand meer gehoord te worden.’ SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij sprak de woorden uit tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Het waren niet zijn eigen woorden, maar die van schrijver Arnon Grunberg, die kritisch had meegelezen en her en der wat had aangescherpt.

Hij kwam twee weken lang vrolijk thuis, zegt Grunberg, na lange dagen bij de Tweede Kamerfractie van de SGP. Voor dagblad Trouw liep Grunberg ‘stage’ bij die partij, en schreef dagelijks een column. ‘Ik dacht dat SGP’ers Trouw lazen, maar die lezen alleen het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad.’

Nadat hij al eerder een kijkje in de keuken nam bij het circus, in slachthuizen, bij de..

