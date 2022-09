Rutte waarschuwt Bergkamp: als FvD niet aan banden wordt gelegd stapt het kabinet vaker op

De unieke demonstratie van het kabinet tegen FvD-leider Baudet kreeg woensdagavond de steun van een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Toch ontkomt voorzitter Bergkamp niet aan nieuwe gesprekken over de gewenste orde in de zaal.

Den Haag

De vraag hing al een tijdje boven de Tweede Kamer: wie van de Tweede Kamerleden van Forum voor Democratie zou als eerste worden uitgesloten van een debat?

De druk van een Kamermeerderheid op Kamervoorzitter Vera Bergkamp om harder in te grijpen groeide al sinds begin dit jaar, nadat ze in het debat over de Regeringsverklaring de ene na de andere belediging liet passeren, toen overigens met name uit de mond van PVV-leider Wilders. Daar was eind 2021 al de ophef aan vooraf gegaan over FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen die in een debat dreigende woorden sprak tegen D66-collega Sjoerd Sjoerdsma: ‘Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.’

En bijna was het al zover, toen FvD’er Gideon van Meijeren in januari in een coronade..

