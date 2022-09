Thierry Baudet die Sigrid Kaag met woorden verwondt, het kan nog erger

Thierry Baudet, de leider van Forum van Democratie, handelt vaak in strijd met de regels en omgangsvormen in de Tweede Kamer. In november 2021 moest hij een vergaderzaal verlaten, omdat hij in strijd met de afspraken geen mondkapje droeg. Meermalen is Baudet door de Kamervoorzitter gecorrigeerd. Woensdagavond werd hem het woord ontnomen wegens zijn suggestie dat minister Sigrid Kaag tijdens haar studie in Oxford door een geheime dienst was gerekruteerd.

Baudets moeizame verhouding met Sigrid Kaag, de leider van D66, heeft een voorgeschiedenis. Veelzeggend is een incident uit november 2021, toen Baudet de ongevaccineerden ‘de nieuwe Joden’ en de pleitbezorgers van de coronapas ‘de nieuwe nazi’s en NSB’ers’ noemde. ‘Dit is zo kwalijk,..

