Tweedehands spullen zijn ongekend populair: kringlopen zitten in de lift

De handel in tweedehands kleding en goederen was nog nooit zo groot. Omzetstijgingen van veertig tot vijftig procent per jaar zijn geen uitzondering. Niet alleen de winst groeit, ook het imago van gebruikte goederen was nog nooit zo goed. In een kringloopwinkel is het ‘scoren’ met trots; met een volle tas van de Primark loopt men eerder beschaamd naar buiten.

Winkelen voor nieuwe spullen in de winkelstraten en tweedehands op het industrieterrein, die tijd is voorbij. Steeds vaker openen op a-locaties tweedehandszaken, zoals Appel & Ei, ReShare Stores van het Leger des Heils, Terre des Hommes of gewoon een particulier initiatief zoals in Barneveld: Oh Me Oh My, een boetiek met tweedehands kleding, in het centrum. Dat de kleding die netjes in de rekken hangt tweedehands is, is bijna niet te zien.

Barneveld is een goed voorbeeld van een dorp waar tweedehands goederen op iedere straathoek te verkrijgen zijn. Acht tweedehands zaken op loopafstand van elkaar. ‘Daar zijn wij juist blij mee’, zegt Arco Sturm, Manager van de Woord en Daad Winkels. De stichting heeft naast een kringl..

