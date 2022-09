beeld anp

OM Den Haag wil 53 strafzaken schrappen

Het Openbaar Ministerie in Den Haag gaat de rechtbank maandag vragen een streep te halen door 53 strafzaken in verband met capaciteitsproblemen. Het gaat om met name drugs- of ontnemingszaken en zogeheten slachtofferloze delicten, dus waarbij geen schadevergoeding wordt gevraagd of een slachtoffer gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht. Ook zijn de zaken minstens vier jaar oud. <

Man op scootmobiel te water en overlijdt

Een man is woensdagmiddag in Zuidlaren (Drenthe) op een scootmobiel te water geraakt en om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die kan nog weinig zeggen over de toedracht van het ongeluk. ‘Alles wordt nog opengehouden’, aldus een woordvoerder. <

OM eist 12 jaar cel voor doodsteken van ex

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag twaalf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen Rotterdammer Garland van der K. (33). De man stak op 18 januari zijn ex-partner Shella (30) met 62 messteken dood in hun woning. Zijn 13-jarige stiefzoon en hun 3-jarige dochtertje waren getuige van de steekpartij. Volgens Van der K. greep hij tijdens een worsteling met Shella naar een mes op het aanrecht. <

Herhaalprik in oktober op Friese Wadden

Vaccineerders gaan volgende maand naar de vier Friese Waddeneilanden om daar herhaalprikken tegen het coronavirus te geven. Iedereen van 12 jaar en ouder wordt tegelijk uitgenodigd en gevaccineerd. De eilanden wijken daarmee af van de rest van het land. Op het vasteland krijgen ouderen, risicogroepen en zorgmedewerkers voorrang. <

Streamingdienst NPO Start mag uitbreiden

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) mag streamingdienst NPO Start verder uitbreiden. Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media heeft daarvoor woensdag toestemming gegeven. Eerder dit jaar oordeelde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat de door NPO gewenste uitbreiding beperkt effect heeft op de markten waarop NPO actief is. Ook het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur adviseerden positief. <

Tamara van Ark wordt dementierapporteur

Voormalig VVD-minister van Medische Zorg Tamara van Ark is aangesteld als dementierapporteur. Ze gaat zich in opdracht van Alzheimer Nederland onder meer verdiepen in de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Van Ark gaat het komende jaar in gesprek met patiënten en hun naasten, zorgprofessionals, gemeenten en zorgverzekeraars. Van Ark was van juli 2020 tot en met september 2021 minister voor Medische Zorg. <

Vergunning nieuwe oven Tata toch geldig

Tata Steel mag toch verder met een nieuwe staaloven op het industrieterrein in Velsen-Noord, die volgens het staalbedrijf belangrijk is voor de verduurzaming. De rechtbank had in januari nog de vergunning vernietigd nadat bezorgde omwonenden een zaak hadden aangespannen, maar de Raad van State heeft dat in hoger beroep teruggedraaid. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de rechtbank de zaak niet goed beoordeeld. <

Opnieuw brand in zendmast langs A50

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft opnieuw brand gewoed in een zendmast langs de A50 bij Loenen. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting, meldt een politiewoordvoerder. De zendmast werd vorig jaar ook al in brand gestoken. Hoe groot de schade is, is volgens de politiewoordvoerder nog lastig te zeggen. Maar het vuur kwam volgens haar wel tot hoog in de mast. <

‘Rectificeer beweringen over Jaap van Dissel’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil dat podcastmakers Yves Gijrath en Erik de Vlieger publiekelijk duidelijk maken dat hun beweringen over RIVM-directeur Jaap van Dissel niet kloppen. Het duo zegt sinds begin september dat RIVM-directeur Jaap van Dissel in het geheim ruim 750.000 euro heeft ontvangen. Dit geld zou afkomstig zijn van de Stichting Open Nederland, de stichting die ging over het afnemen van coronatests en het zogenoemde testen voor toegang. Hierdoor zou de samenleving langer gesloten zijn gebleven. <

Dier&Recht wil verbod op drafwedstrijden

Dierenwelzijnsorganisatie Dier&Recht vraagt om een verbod op drafwedstrijden. De organisatie bezocht recent enkele harddraverijen en constateerde veel pijn en stress bij paarden. ‘Pijnlijke dwangmiddelen die in andere takken van paardensport verboden zijn, worden hier nog volop gebruikt’, stelt Dier&Recht. Harddraverijen zijn racewedstrijden waarbij paarden in draf een karretje met een rijder voorttrekken. <

Iran: Westen hypocriet bij vrouwenrechten

De Iraanse president Ebrahim Raisi heeft zijn spreektijd bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gebruikt om het Westen van hypocrisie te beschuldigen. Zijn land krijgt momenteel veel kritiek over vrouwenrechten, maar volgens Raisi is die kritiek niet terecht. Hij wijst op de Israëlische acties in de Palestijnse gebieden waarbij mensenrechten worden geschonden, maar waar volgens Raisi nauwelijks aandacht voor is. <

Astronauten VS en Rusland samen naar ISS

Ondanks spanningen tussen de VS en Rusland in verband met de oorlog in Oekraïne zijn astronauten van beide landen samen naar het internationale ruimtestation ISS vertrokken. Vanaf de basis in Bajkonoer in Kazachstan vertrok om 15.54 uur Nederlandse tijd een draagraket van het type Sojoez 2.1a. <

Honderden doden in Pakistan door ziekten

In Pakistan zijn 324 mensen overleden aan diarree, malaria en huidinfecties die het gevolg zijn van de zware overstromingen in het land. De Pakistaanse autoriteiten waarschuwden woensdag dat de situatie uit de hand kan lopen als de benodigde hulp uitblijft. <

Man steekt zichzelf in brand in Tokio

Een Japanse man heeft zichzelf woensdagochtend in brand gestoken vlak bij het kantoor van premier Fumio Kishida in Tokio. Volgens lokale media wilde hij met zijn daad protesteren tegen de voorgenomen staatsbegrafenis van oud-premier Shinzo Abe. De man is naar het ziekenhuis gebracht en is buiten bewustzijn. Een politieagent die het vuur probeerde te doven raakte eveneens gewond. <

Directeur centrale: sluit ‘scheurtjesreactor’

De directeur van een Belgische kerncentrale vlak bij Nederland wil niet toegeven aan de wens om een zogenoemde ‘scheurtjesreactor’ alsnog open te houden. De voorbereidingen voor de sluiting zijn al zo ver gevorderd dat de veiligheid in het geding zou kunnen komen, waarschuwt hij. België heeft jaren geleden besloten zijn kerncentrales te sluiten. De reactoren met verontrustende scheurtjes in de wand voorop, ook al zijn zij volgens onderzoekers niet onveilig. <

Winnaar krijgt nieuwe songfestivalbokaal

De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de winnaar van de afgelopen editie, Kalush Orchestra, een nieuwe bokaal gegeven. Dat heeft de Oekraïense omroep UA:PBC woensdag bekendgemaakt.

Kalush Orchestra veilde de glazen trofee die het in Turijn won eind mei, enkele weken nadat de groep het songfestiva had gewonnen met het nummer ‘Stefania’. Het leverde maar liefst 900.000 dollar op (ruim 838.000 euro). Het volledige bedrag ging naar de Oekraïense strijdkrachten. <

Morning-afterpil wordt gratis in Frankrijk

De morning-afterpil wordt gratis in Frankrijk. De Franse minister van Gezondheid François Braun zegt in een interview met de krant 20 Minutes dat vanaf volgend jaar apotheken de pil gratis en zonder recept zullen verstrekken aan alle vrouwen die erom vragen. <

Amsterdamse AEX-index sluit met winst

De Amsterdamse AEX-index is woensdag met winst gesloten, in aanloop naar het belangrijke rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank later op die dag. De Federal Reserve kondigde al aan de rente verder te verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. <

Bierbrouwers bezorgd over voortbestaan

De branchevereniging van onafhankelijke brouwers CRAFT maakt zich zorgen over het voortbestaan van bierbrouwerijen. De vereniging verwacht dat de crises waar Nederland mee te maken heeft veel bedrijven ‘over de rand van het faillissement duwen’. Zo hebben bierbrouwerijen te maken met onder meer de gestegen energiekosten. <

Onderzoek: overgewicht gaat biljoenen kosten

De kosten van overgewicht en obesitas zullen tegen 2060 ruim 3 procent van de wereldwijde economie bedragen. Dat verwachten de World Obesity Federation en onderzoeksinstituut RTI International na onderzoek. De kosten zitten voornamelijk in de gezondheidszorg en vroegtijdig overlijden, waardoor mensen niet meer kunnen bijdragen aan de economie. De onderzoekers beramen de wereldwijde kosten op 18 biljoen dollar (omgerekend ruim 18.000 miljard euro) in 2060. In 2020 lagen die kosten nog op 2 biljoen dollar. <

Biden belooft extra mondiale voedselsteun

De Amerikaanse president Joe Biden stopt nog eens 2,9 miljard dollar in een fonds dat moet helpen de wereldwijde voedselonzekerheden op te lossen. De problemen in de voedselketen worden grotendeels veroorzaakt door de inval van Rusland in Oekraïne, dat een grote exporteur van onder andere graan is. Biden zal de aankondiging doen in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, aldus het Witte Huis. <

Duitsland koopt bijna 99 procent van Uniper

De Duitse regering krijgt na een miljardeninjectie in het noodlijdende energieconcern Uniper 98,5 procent van het bedrijf in handen. De eigenaar van tal van elektriciteitscentrales kwam dit jaar in de problemen nadat Rusland de toevoer van gas naar Duitsland drastisch had verlaagd, wat tot forse verliezen leidde. Om Uniper voor omvallen te behoeden, steekt de Duitse overheid nu 8 miljard euro aan nieuw kapitaal in het bedrijf. <

Consumenten hebben nog minder vertrouwen

Consumenten waren nooit eerder zo somber als in september, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het consumentenvertrouwen is deze maand met vijf punten gedaald tot een stand van min 59. Onder andere over de eigen financiële situatie bestaan veel zorgen. <