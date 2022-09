Pesten vaak verpakt als grapje

Pesten wordt vaak afgedaan als een grapje: ‘Ik heb niets kwaads in de zin, waar maak je je druk over?’ Jelle Sijtsema onderzocht waarom we ons pestgedrag verpakken als een grapje en wat we ertegen kunnen doen. ‘We leggen de verantwoordelijkheid voor het pesten buiten onszelf, zodat het minder erg lijkt.’

‘Je doet alsof het niets is: het is geen pesten, maar een grapje en dat is toch niet zo erg?’

Tilburg

‘Grapje! Moet toch kunnen?!’ is het thema van de Week Tegen Pesten die volgende week begint. Grapjes en humor zijn leuk en zorgen voor een positieve sfeer. Maar vaak worden grapjes gebruikt om pestgedrag goed te praten. Universitair hoofddocent Jelle Sijtsema van Tilburg University volgt dit onderwerp al jaren en deed onderzoek naar het fenomeen. Pesten afdoen als grapje is een van de manieren die mensen gebruiken om immoreel gedrag goed te praten, vertelt hij. ‘Er zijn acht mechanismen die mensen inzetten om de verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag niet te hoeven dragen. Ze leggen de schuld bij een ander of hangen hun gedrag op aan een soort ideologie. Zo doen mensen soms gruwelijke dingen in naam van hun geloof.’

