Dansen met oordoppen in? ‘Dan liever een piep in mijn oren’

‘Dat moet wel van mijn vader’, zegt Van Rij. ‘Maar goede oordoppen zijn duur en ze zitten niet lekker.’ Dan liever een piep in de oren als ze na het uitgaan in bed ligt. ‘Die heb ik vaak genoeg’, zegt ze. ‘Eigenlijk altijd’, vult Van Straaten aan. ‘Lekker boeiend’, zegt Van Rij.

De laconieke houding tegenover gehoorbeschadiging wordt gedeeld door veel bezoekers die afkomen op de dansbare hits in Annabel. Het staat in schril contrast met de dringende oproep van oorartsen, audiciens en de patiëntenvereniging Hoormij. Het geluid in uitgaansgelegenheden, concertzalen en op festivals moet zachter, vinden zij. Audiciens zien het aantal jongeren dat aanklopt met tinnitus door lawaaischade namelijk toenemen. Dat komt door luide muziek in het uitg..

