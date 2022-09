Welke nieuwe films zijn wel en niet de moeite waard? Dit zijn de filmrecensies van deze week

Roddels en controverse, 230 slaapkamers schoonmaken in anderhalf uur, een rolmodel in de filmgeschiedenis en waarom je niet weg moet lopen voor de duisternis. Deze films kan jue nu zien op het grote of kleine scherm.

Deze films zagen we deze week op het grote en kleine scherm (beeld ND)

Don’t Worry Darling is voor- en achter de schermen verstrikt in controverse ☠☠☠✩✩

Don’t Worry Darling speelt zich af in een experimentele wooncommune in jaren vijftig-stijl waar alles koek en ei lijkt. Terwijl de mannen aan een geheim project werken, verzorgen de vrouwen het huishouden. Maar als de eieren leeg blijken, zijn dan slechts de eerste barstjes die zich vertonen in het schijnbaar perfecte leven.

De beste manier om een film in de kijker te spelen is een getroebleerd productieproces. Veel ongeluk op de set staat niet garant voor een intrigerende inhoud, maar illustere voorgangers als Apocalypse Now, The Exorcist, Titanic of The Passion of the Christ doen verwachtingen oplopen. Nog steed..

