Waarom we ons eigen pestgedrag vaak verpakken als grapje: ‘Dan is het toch niet erg?’

Pesten wordt vaak afgedaan als een grapje: ‘Ik heb niets kwaads in de zin, waar maak je je druk over?’ Jelle Sijtsema onderzocht waarom we ons pestgedrag verpakken als een grapje en wat we ertegen kunnen doen. ‘We leggen de verantwoordelijkheid voor het pesten buiten onszelf, zodat het minder erg lijkt.’