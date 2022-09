Het ministerie van Volksgezondheid reserveert miljoenen euro’s voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten (Noord-Holland). Het gaat om de vervanging van de bestaande kernreactor in Petten die medische isotopen produceert. De kernreactor is belangrijk voor veel patiënten met levensbedreigende ziekten zoals kanker en hart- en vaatziekten. <

beeld anp

‘Tractoren waren risico voor verkeersveiligheid’

De tractoren die in de nacht van maandag op dinsdag naar Den Haag reden, zouden daar een ‘risico voor de verkeersveiligheid’ hebben gevormd. Ook zouden ze de routes van politie, brandweer en ambulance kunnen belemmeren. Daarom mochten de tractoren niet verder rijden, legde de Haagse burgemeester Jan van Zanen na afloop van Prinsjesdag uit. De boeren wilden in Den Haag demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. <

Vendrik moet gesprek klimaatbeleid aanjagen

Kees Vendrik moet het debat gaan aanjagen over het klimaatbeleid. Hij gaat ook de minister van Klimaat en Energie gevraagd en ongevraagd adviseren, maakte het kabinet op Prinsjesdag bekend. Vendrik wordt de opvolger van Ed Nijpels, die de uitvoering van het Klimaatakkoord coördineerde. <

Allereerste koffertje nu Nederlands erfgoed

Het allereerste koffertje van Prinsjesdag is opgenomen in de Canon van Nederland en is nu Nederlands erfgoed. Het koffertje is een van de drie zogeheten sleutelstukken uit de collectie van het Belasting & Douane Museum die nu onderdeel zijn van de Canon. <

22-jarige man zit vast voor zedendelict

Een 22-jarige man uit Amersfoort is aangehouden op verdenking van een zedendelict. Volgens de politie is aangifte tegen hem gedaan wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag in zijn functie als medewerker van twee muziekscholen in zijn woonplaats en in Soest. De man is mogelijk bij meerdere strafbare feiten betrokken, meldt de politie. <

Aantal coronagevallen loopt opnieuw iets op

Voor de derde week op rij stijgt het aantal positieve coronatests. In de afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 8820 bevestigde besmettingen geregistreerd. Dat is bijna 6 procent meer dan de week ervoor. Minder mensen belandden in het ziekenhuis als gevolg van hun coronaklachten. In de afgelopen week waren 204 mensen zo ziek dat ze moesten worden opgenomen. Dat is het laagste aantal sinds begin juni. <

Nederlands echtpaar verdronken in Spanje

Een Nederlands echtpaar is verdronken in de zee bij de Spaanse badplaats Torrevieja. Volgens Spaanse media werden de 56-jarige man en zijn 55-jarige vrouw meegesleurd door een sterke stroming. Eenmaal aan land hebben hulpdiensten de twee gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. <

Behoefte aan opvang exotische schildpadden

Sinds het verbod in 2016 op het fokken en verhandelen van exotische lettersierschildpadden dumpen steeds meer bezitters de dieren in bossen, vijvers en op andere plaatsen. En dat terwijl de oorspronkelijk uit Mexico stammende schildpadden in ons land een bedreiging vormen voor inheemse fauna en flora, en er bovendien een langzame dood sterven. Er is een enorme behoefte aan opvang voor deze dieren, liet Faunawatch dinsdag weten. <

beeld anp

Vrijspraak voor spuiten graffiti op treinstellen

De Zwolse graffiti-spuiter Sjaco N. is dinsdag door de rechtbank in Zwolle vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Hem werd verweten dat hij op ruim honderd treinstellen van de NS verf had gespoten. Tussen augustus 2018 en juli 2020 zijn ruim honderd treinstellen op het rangeerterrein in Zwolle met ‘tags’ bespoten. Volgens de rechters zijn er voldoende aanwijzingen dat de man bij de ‘graffiti-scene’ betrokken is. Ook is hij al eerder in binnen- en buitenland veroordeeld voor soortgelijke feiten. <

Hoge Raad: veroordeling voor moord blijft staan

De veroordeling van Jessica B. uit het Friese Kollumerzwaag voor het medeplegen van de moord op haar man Tjeerd van Seggeren was terecht. Dat heeft de Hoge Raad beslist. B. werd in 2020 in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar. De advocaat-generaal had de Hoge Raad geadviseerd om de veroordeling van de 38-jarige vrouw te vernietigen. Het gerechtshof in Leeuwarden had zich uitsluitend gebaseerd op indirect bewijs, aldus de advocaat-generaal. <

Bijvoeren grote grazers is niet verplicht

Staatsbosbeheer is niet verplicht om grote grazers in de Oostvaardersplassen bij te voeren in bijvoorbeeld strenge winters. Mensen en organisaties die dieren houden – als huisdier, vee of proefdier – moeten dat wel, maar grote grazers vallen daar niet onder. Zij leven in het wild en bepalen zelf waar ze gaan en staan. Daarom hoeft het ministerie van Landbouw niet op te treden tegen Staatsbosbeheer. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft dat dinsdag bepaald. <

beeld anp

50 stadionverboden voor relschoppers ADO

De KNVB heeft tot nu toe ruim vijftig landelijke stadionverboden uitgedeeld aan relschoppers bij de voetbalwedstrijd tussen ADO Den Haag en Excelsior op 29 mei. Dat gebeurde in samenwerking met ADO Den Haag en het Openbaar Ministerie. Het gaat om stadionverboden variërend van een jaar tot meer dan tien jaar. <

EU-asieldienst beticht van vriendjespolitiek

De leiding van de Europese asieldienst EUAA wordt door eigen medewerkers beschuldigd van wanbestuur. De directeur en de groep die zij om zich heen heeft verzameld, bedrijven vriendjespolitiek, dekken wangedrag toe en leiden andere EU-instellingen om de tuin. Dat zeggen zelfverklaarde klokkenluiders. <

Britten: Oekraïne krijgt 2,3 miljard pond steun

Het Verenigd Koninkrijk geeft in 2023 minstens zoveel geld uit aan militaire hulp voor Oekraïne als het dit jaar heeft gedaan. Dat zei de Britse premier Liz Truss tegen Sky News, voorafgaand aan haar reis naar New York om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar de oorlog ook besproken zal worden. Het VK heeft Oekraïne dit jaar tot dusverre met 2,3 miljard pond (2,6 miljard euro) gesteund. <

Koning Charles trekt zich terug in Schotland

De Britse koning Charles is een dag na de uitvaart van zijn moeder Elizabeth naar Schotland vertrokken. Samen met koningin-gemalin Camilla stapte hij dinsdagochtend op luchtmachtbasis Northolt bij Londen in een vliegtuig richting Aberdeen. De Daily Mail publiceerde foto’s van het vertrek. De Britse koninklijke familie neemt nog tot volgende week dinsdag een periode van rouw in acht. Tot die tijd zijn alle openbare bijeenkomsten en afspraken afgezegd. <

beeld anp

Desertie zwaarder bestraft in Rusland

Het Russische parlement heeft ingestemd met zwaardere straffen voor bepaalde misdaden tijdens ‘mobilisatie en gevechtssituaties’. Het gaat dan bijvoorbeeld om desertie, het toebrengen van schade aan militair eigendom en het weigeren van het opvolgen van militaire bevelen. Vrijwillige overgave wordt voor Russisch militair personeel een misdaad die kan worden bestraft met tien jaar celstraf. <

Guterres schetst grote wereldproblemen

Het plenaire debat van de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is dinsdag geopend door secretaris-generaal António Guterres. Hij begon de bijeenkomst in New York met een toespraak waarin hij zei dat de wereld ‘met grote problemen kampt’, maar ook dat hij hoop houdt en dat er actie nodig is. <

Bezette regio’s stemmen over aansluiting Rusland

In de bezette delen van de Oekraïense regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja worden referenda onder inwoners gehouden over de vraag of hun regio zich bij Rusland moet aansluiten. Dat gebeurt volgens de Russische persbureaus TASS en Interfax tussen 23 en 27 september. De roep om een referendum in gebieden die onder controle staan van Russische troepen en pro-Russische separatisten neemt toe nu Oekraïense troepen bezig zijn met een opmars in onder meer de regio Charkiv. <

Zwitserland importeert meeste Russisch goud

Zwitserland heeft afgelopen maand de grootste hoeveelheid Russisch goud geïmporteerd in ruim twee jaar tijd, ondanks nieuwe sancties. Die gelden op nieuw goud, staven die Rusland exporteerde voor 4 augustus mogen wel worden verhandeld. <

Rode cijfers op Europese beurzen door rentevrees

De Europese aandelenbeurzen gingen dinsdag over een breed front omlaag. De vrees dat sterke renteverhogingen van centrale banken een recessie kunnen veroorzaken hing boven de markten. Zo schroefde de Zweedse centrale bank de rente met een vol procentpunt op in de strijd tegen de hoge inflatie. Ook wordt nu een krimp van de Zweedse economie voorzien in 2023. Beleggers kijken daarom met grote spanning uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag. <

Noors staatsfonds eist klimaatdoel van bedrijf

Het staatsinvesteringsfonds van Noorwegen, het grootste ter wereld, eist dat alle bedrijven waarin het geld steekt voor 2050 per saldo geen CO 2 meer uitstoten. Op dit moment heeft slechts één tiende van de bedrijven in het fonds doelstellingen die dit mogelijk maken, schrijven topbestuurders van het fonds met 1,2 biljoen dollar aan belegd vermogen. Als eerste pakt de vermogensbeheerdivisie van de Noorse centrale bank, die het fonds bestiert, de grootste vervuilers aan. <

Erdogan: inflatie Turkije niet onoverkomelijk

De inflatie in Turkije, die in augustus steeg tot meer dan 80 procent, is volgens de Turkse president Tayyip Erdogan geen ‘onoverkomelijke economische bedreiging’. Erdogan verwacht dat de inflatie in het nieuwe jaar daalt. Ook economen verwachten dat de inflatie vanaf december zal afnemen, althans in vergelijking met de forse prijsstijging in dezelfde periode vorig jaar. <

beeld anp

1,8 miljoen mensen gokken legaal online

Ruim 1,8 miljoen Nederlanders hebben vorige maand een legale gokwebsite bezocht. Vooral onder mensen onder de 35 jaar is het populair om te gokken, met bijna één op de zes mensen uit deze leeftijdsgroep die dat doet. Meer dan driekwart van de onlinebezoeken komt vanuit mannen, meldt marktonderzoeker GfK. <

Geen vrouwen op hoogste posities banken

De grootste banken van Europa lopen achter op hun belofte om meer vrouwen aan te stellen in topfuncties. In de afgelopen twee jaar is er geen bank geweest die een vrouw de hoogste positie liet bekleden, blijkt uit een analyse van persbureau Bloomberg. In die periode werd bijna de helft van de topbestuurders van de dertig grootste banken van Europa vervangen. <