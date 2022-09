Wachten op de koets met een Donald Duck bij het dranghek

Den Haag

De eerste gele herfstblaadjes worden dinsdagmorgen vakkundig van het terras geveegd in de binnenstad van Den Haag. Boven de stad cirkelt een politiehelikopter. Er is ook opvallend veel politie op straat. De Hofstad maakt zich op voor een drukke Prinsjesdag; voor het eerst weer in vol ornaat na twee versies zonder koninklijke rijtoer, vanwege de coronaperiode afgelopen twee jaar. Diverse straten zijn met betonnen roadblocks afgezet. Veiligheid voor alles, zo lijkt het. Dit jaar rijdt prinses Amalia voor het eerst mee in de toer vanaf Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar zal koning Willem-Alexander de troonrede zal uitspreken. Onlangs werd bekend dat de kroonprinses extra beveiliging krijgt wegens mogelijke terreu..

