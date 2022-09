Een vaart en een dorp voor Helena Panis

Dorpen en steden zijn soms genoemd naar heiligen, zoals Pieterburen en Sint-Michielsgestel, en soms naar minder heilige mensen, zoals Griendtsveen in de Peel. De naamgever van Griendtsveen was de hoofdpersoon in een eigenaardig conflict waarvan de sporen tot vandaag in het landschap zichtbaar zijn.

In het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant, tussen het dorpje Meijel en de grens met Limburg, toont de kaart een verschijnsel dat verder nergens in Nederland is te zien. Over een lengte van vijf kilometer liggen twee kanalen vlak naast elkaar, de Helenavaart en het Kanaal van Deurne. Ze worden gescheiden door een groenstrook. Allebei monden ze nabij Meijel uit in de Noordervaart.

Het gebied dat door beide kanalen doorsneden wordt, de Peel, was vroeger een woest en ledig hoogveengebied. Het strekte zich uit van Weert tot Grave, langs de Brabants-Limburgse grens. De bodem bestond uit een veenlaag van drie tot zeven meter dik, waarop moeras en hei elkaar afwisselden. Hier en daar had een boer een lapje hei ontgonnen of een veldje turf ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .