Polen mijdt Rusland met nieuw kanaal

Elblag

De Poolse schepen moesten tot nu toe langs de landtong de Wislaschoorwal varen, die deels in de Russische exclave Kaliningrad ligt. Het nieuwe kanaal is gegraven door het Poolse deel van de landtong. Nu is het alleen nog toegankelijk voor kleine boten, maar over een jaar moet het kanaal breed en diep genoeg zijn voor grote schepen.

Ecologen hebben kritiek op het Poolse project, omdat het de zoutgraad in het water van de Wislahaf, achter de Wislaschoorwal, zou aantasten. Dat zou gevaarlijk kunnen zijn voor dieren en planten in het gebied.