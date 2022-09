beeld anp

‘Zelf geknutseld product’ tot ontploffing gebracht

Een verdacht pakketje is in Apeldoorn door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) meegenomen en tot ontploffing gebracht. Volgens de politie ging het om een ‘zelf geknutseld product, dat in potentie gevaarlijk had kunnen zijn’. <

Nederlandse vrouw na val van hotel overleden

Een 28-jarige Nederlandse vrouw is vrijdagmiddag overleden na een val van de vierde verdieping van een hotel op Mallorca, schrijven Spaanse media. Reanimatie mocht niet meer baten. <

Essentiële winkels Sint Maarten weer open

Essentiële winkels op Sint Maarten, zoals supermarkten, apothekers, benzinestations en restaurants, mochten zaterdagmiddag 14.00 uur (20.00 uur Nederlandse tijd) weer open. De bevolking werd gevraagd voorlopig alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. De tropische storm Fiona is het eiland zaterdagochtend gepasseerd. <

beeld anp

Man die zich verzette bij aanhouding overleden

Een 42-jarige man uit Rhoon (Zuid-Holland) die zich vorige week hevig verzette bij een aanhouding en daarna onwel raakte, is overleden. Dat meldde het Openbaar Ministerie op Twitter. De Rijksrecherche doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. <

Ook verlichting Louvre en Versailles eerder uit

De verlichting van het Louvre in Parijs en het Paleis van Versailles gaat ‘s avonds eerder uit om energiekosten te besparen. Het stadsbestuur van Parijs kondigde vorige week al aan onder meer de verlichting van de Eiffeltoren eerder uit te doen. <

Hoofdkabel Oekraïense kerncentrale hersteld

De kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne krijgt weer elektriciteit via een van de hoofdkabels van het complex, heeft het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zaterdag bekendgemaakt. De vier hoofdkabels raakten beschadigd bij gevechten, maar een van de kabels is nu hersteld. Het herstel betekent dat drie reservelijnen nu weer achter de hand kunnen worden gehouden. <

Eigenaar van karaokebar Vietnam vast na brand

De eigenaar van een karaokebar in Vietnam waar een dodelijke brand woedde, is opgepakt omdat de brandveiligheid in zijn zaak niet op orde zou zijn geweest. Bij een brand in zijn bar kwamen begin deze maand 32 mensen om het leven. De eigenaar blijft in elk geval vier maanden vastzitten, terwijl de politie onderzoek doet. <

Justitie VS in beroep om Trump-documenten

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil via hoger beroep afdwingen dat het FBI-onderzoek hervat kan worden naar geheime documenten die bij een huiszoeking in de woning van oud-president Donald Trump gevonden werden. De FBI vond begin augustus meer dan 11.000 overheidsdocumenten tijdens de huiszoeking bij Trumps onderkomen in Florida, Mar-a-Lago. Het ministerie onderzoekt onder meer of er vertrouwelijke papieren zijn achtergehouden en of er geprobeerd is een federaal onderzoek te dwarsbomen. <

Eerste jachtluipaarden in India aangekomen

De eerste jachtluipaarden uit Afrika zijn zaterdag met een vliegtuig in India aangekomen. De jachtluipaarden, ook wel cheeta’s genoemd, worden daar uitgezet in een poging het dier opnieuw in het land te introduceren. De cheeta verdween zo’n zeventig jaar geleden uit India. <

beeld anp

Zestien kinderen komen om bij ongeval

In Zuid-Afrika zijn vrijdag zeker zestien schoolkinderen om het leven gekomen door een verkeersongeluk. Het busje waar ze in zaten kwam in botsing met een vrachtwagen op een snelweg bij de stad Durban, meldt de regionale overheid. <

Kortere mars tijdens EuroPride in Belgrado

Duizenden mensen hebben zaterdag in Belgrado toch meegedaan aan een mars tijdens de EuroPride, een Europese bijeenkomst van de lhbti-gemeenschap. De Servische regering verbood de mars eerder deze week, maar langs een kortere route mochten de voorvechters van lhbti-rechten toch de straat opgaan. <

beeld anp

Syrië: vijf doden door luchtaanval Israël

Bij Israëlische luchtaanvallen op het vliegveld van Damascus zijn volgens het Syrische regime vijf soldaten omgekomen. Ook is er materiële schade, maar het was zaterdag nog niet duidelijk wat de gevolgen van de aanvallen zijn voor het luchtverkeer van en naar de Syrische hoofdstad. Israël heeft nog niet gereageerd. <

ECB selecteert Amazon voor digitale euro

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft techconcern Amazon en vier andere bedrijven de opdracht gegeven een prototype voor de digitale euro te ontwikkelen. De centrale bank voor de eurozone praat al langer over de mogelijkheden voor een digitale munt. Die moet een stabiel alternatief vormen voor cryptomunten als bitcoin. <

Frankrijk ontkent verbod op stroomexport

Het Franse ministerie van Energietransitie ontkent dat het de stroomexport naar Italië tijdelijk wil verbieden. Volgens eerdere berichten had het nutsbedrijf Électricité de France (EDF) Italië laten weten dat de levering van elektriciteit mogelijk twee jaar stopgezet zal worden. Door problemen bij kerncentrales van EDF dreigt een tekort aan stroom. <

Varen door Suezkanaal wordt opnieuw duurder

Egypte verhoogt opnieuw de tol die schepen moeten betalen om door het Suezkanaal te mogen varen. De tarieven voor de meeste schepen gaan 15 procent omhoog. Volgens de uitbater en beheerder van het kanaal kunnen de prijzen gemakkelijk omhoog nu rederijen recordtarieven kunnen rekenen voor hun vervoersdiensten. Daarnaast kampt ook de Suez Canal Authority met hogere kosten door de inflatie. <

Geen vertrekregeling voor Schiphol-baas

Schiphol heeft geen vertrekregeling afgesproken met scheidend topman Dick Benschop. Omdat hij er zelf voor koos zijn tweede termijn niet af te maken kan Benschop geen aanspraak maken op een financiële vergoeding, bevestigt een woordvoerder berichtgeving van het Financieele Dagblad. <

‘Minder weerstand tegen windmolen in gemeente’

Steeds meer Nederlanders hebben er geen moeite mee als er windmolens of zonneparken in hun gemeenten worden neergezet. De weerstand is onder meer afgenomen door de oorlog in Oekraïne en de impact van de sancties tegen Rusland, concludeert onderzoeksbureau Motivaction na een peiling onder ruim duizend Nederlanders. <

beeld anp

CNV eist minimaal 5 procent hoger salaris

Bij nieuwe cao’s die worden afgesloten moet het personeel er minimaal 5 procent salaris bij krijgen. Dit vanwege de inflatie, zoals de stijgende energiekosten. Deze minimale looneis stelt vakbond CNV tegenwoordig bij de onderhandelingen, zegt voorzitter Piet Fortuin in De Telegraaf. Ook wil hij kijken of lopende cao’s opengebroken kunnen worden. <