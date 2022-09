‘Historisch’ zorgakkoord, zonder huisartsen

Het is een historisch en ‘echt uniek’ akkoord, zo omschrijft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers het Integraal Zorgakkoord dat inmiddels door veel organisaties in de zorgsector is ondertekend. Een belangrijke partij is echter nog niet binnenboord: brancheclub Landelijke Huisartsen Vereniging.

Den Haag

Het Integraal Zorgakkoord is volgens het kabinet belangrijk om de zorg toegankelijk, toekomstbestendig en betaalbaar te houden. LHV heeft het hele traject mee-onderhandeld, benadrukt zorgminister Kuipers, en is het eens met de afspraken. Er zijn volgens de bewindsman alleen zorgen over de uitwerking in de praktijk. Hoe de afspraken uitpakken zal gemonitord worden, aldus Kuipers. ‘Het is niet een moment van tekenen en over tot de orde van de dag.’

Bovendien tekent belangenclub InEen, die ook huisartsenpraktijken ondersteunt, het akkoord wel. Organisatie voor verpleeg- en wijkzorg ActiZ ging uiteindelijk ook akkoord, net als de ggz, Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de zorgverzekeraars.

Kuipers is blij dat de zorgpartijen nu een ‘werkagenda hebben voor de komende jaren’, en bovendien in overleg blijven. Dat het akkoord zo breed is, is van groot belang, zegt de bewindsman. De problemen in de zorg raken vaak verschillende takken in de sector. ‘Als een ziekenhuis een wachtlijst heeft voor iemand die geopereerd moeten worden, dan komt die persoon intussen bij de huisarts’, legt Kuipers uit.

bezuinigingsakkoord

Vanuit de oppositiebankjes in de Tweede Kamer is de overeenkomst weleens een ‘bezuinigingsakkoord’ genoemd. ‘Heel simpel: dat is absoluut niet het geval’, zegt de minister daarover. ‘De uitgaven in de zorg stijgen al heel lang, en zullen ook deze regeerperiode stijgen.’ Het is wel van belang om de groei van die uitgaven af te remmen, zegt hij.

De afgelopen tijd lekten al aspecten van conceptakkoorden uit. Zorgpartijen moeten volgens de afspraken meer samenwerken. Daarnaast moet de eerstelijnszorg versterkt worden: de zorg waarvoor mensen zelf een afspraak kunnen maken zonder verwijzing (zoals bij huis- en tandartsen, fysiotherapeuten en wijkverplegers). Het moet aantrekkelijker worden voor personeel om in de zorg te gaan werken of in de sector te blijven.

De partijen die het akkoord met minister Kuipers hebben ondertekend zijn: Actiz, De Nederlandse ggz, Federatie Medisch Specialisten, InEen, Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland, ZorgthuisNL en Zorgverzekeraars Nederland.