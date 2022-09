Queen herdacht in speciale dienst

De Britse koningin Elizabeth is zaterdag herdacht met een speciale kerkdienst in de Basiliek van de Heilige Nicolaas in Amsterdam. Onder anderen de Britse ambassadeur Joanna Roper blikte terug op de regeerperiode van de vorstin en noemde Elizabeth ‘naast onze koningin, ook onze favoriete oma’.

Roper sprak over de hechte band tussen de koninklijke families, waarbij ze verwees naar het verblijf van koningin Wilhelmina in het Verenigd Koninkrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Elizabeth was volgens haar ‘onze grootste diplomaat’. In de kerk zaten zo’n vierhonderd mensen.

De dienst werd geleid door de bisschop van Haarlem-Amsterdam en een predikant van de Protestantse Kerk. De Britse dirigent Giles Brightwell verzorgde de muziek. Onder anderen Kamervoorzitter Vera Bergkamp was aanwezig.