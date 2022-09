Stormloop op energie-besparingen in huis

Vanwege de sterk gestegen energieprijzen nemen huiseigenaren in groten getale energiebesparende maatregelen. Particulieren vroegen tot en met augustus vier keer zo veel subsidie aan voor isolatie of de aankoop van een warmtepomp en zonneboiler als in dezelfde periode vorig jaar.

Amsterdam

In de eerste zeven maanden van dit jaar hebben consumenten voor 89,9 miljoen euro aan subsidie aangevraagd voor isolatiemaatregelen van hun woning. Ter vergelijking: in augustus 2021 stond de teller voor dat jaar op 27,5 miljoen euro. De subsidieaanvragen voor warmtepompen steeg in de eerste zeven maanden van 2022 met 412 procent naar 46,8 miljoen euro. Ook voor zonneboilers was er een flinke toename: van 1,9 miljoen naar 5,9 miljoen. Dat blijkt uit cijfers die de Volkskrant heeft opgevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is in 2022 in totaal 228 miljoen euro beschikbaar. Dat is bijna het dubbele van de 124 miljoen euro die in 2021 besc..

