‘We waren de prijs van vrijheid vergeten’

Tijdens de 78e Airborn Herdenking, zaterdag op de Ginkelse Hei, liepen verleden en heden door elkaar heen. Er was een minuut stilte voor de overleden Britse koningin en de vlaggen bleven halfstok. Maar ook een uitnodiging aan de nieuwe Britse koning om over twee jaar aanwezig te zijn.

De gemeente Ede nodigt in 2024, bij de 80e herdenking van deAirborne-luchtlandingen, koning Charles van Groot-Brittannië uit. Burgemeester René Verhulst vertelde dat zaterdag desgevraagd na afloop van de herdenking op de Ginkelse Heide. ‘Charles is het bijna aan zijn stand verplicht om te komen’, aldus Verhulst. Volgens een Engelse legerpredikant is de heide voor Britse militairen ‘heilige grond’.

Dit jaar is het 78 jaar geleden dat bijna tweeduizend Britse parachutisten werden gedropt op de Ginkelse Heide in Ede als onderdeel van Operatie Market Garden. Het doel, de brug bij Arnhem veroveren, werd niet behaald. De slag mislukte, het bleek een brug te ver. Vele militairen sneuvelden of raakten vermist.

