Ondanks campagnes blijven jongeren roken en drinken: ‘Het totale beeld geeft reden tot zorg’

Het kabinet doet te weinig om roken en drinken onder jongeren te ontmoedigen. Dat stellen deskundigen in een onderzoek naar gezondheid en welzijn van 11- tot 16-jarigen. Het aantal jongeren dat rookt en drinkt daalt al jaren niet meer. Onderzoekers maken zich grote zorgen over de opkomst van de e-sigaret.

'Als in zo'n groep de gewoonte is om te roken en te drinken, is het verleidelijk daaraan toe te geven.' (beeld anp / Paulien van de loo)

Den Haag

In het Preventieakkoord uit 2018 heeft de overheid stevige doelen geformuleerd voor de aanpak van roken en drinken. In 2040 mag niemand onder de 18 jaar meer roken en moeten alle kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving. Daartoe wil het kabinet onder meer de prijs van een pakje sigaretten stapsgewijs verhogen tot 40 euro en verkooppunten verminderen.

Uit het vierjaarlijkse HBSC-onderzoek naar welzijn en gezondheid van jongeren (uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau), blijkt echter dat het leven van jonge mensen bepaald nog niet rookvrij is.

De situatie op de schoolpleinen in het voortgezet onderwijs is onvergelijkbaar met twintig jaar geleden. In 2001 had nog bijna..

