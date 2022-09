Voedselbank verlaagt drempel voor hulp: ‘Een forse groei kunnen we aan’

De voedselbanken hebben vanwege de torenhoge inflatie besloten per direct meer huishoudens in aanmerking te laten komen voor voedselhulp. Ook wie maandelijks iets meer geld overhoudt, kan vanaf nu aankloppen voor hulp.

Houten

De voedselbanken hebben zaterdag tijdens een ingelaste vergadering besloten per direct een ruimer toelatingsbeleid te hanteren, meldt vicevoorzitter Ton Hillemans van koepel Voedselbanken Nederland, waarbij zo’n 170 voedselbanken aangesloten zijn. Normaal wordt het toelatingsbeleid een keer per jaar in januari vastgesteld. Maar vanwege de hoge inflatie vinden de voedselbanken het nodig nu al in te grijpen.

‘De inflatie is hoger dan wie dan ook had verwacht’, aldus Hillemans. In augustus lagen de prijzen maar liefst 12 procent hoger dan een jaar geleden. ‘Daarom hebben we besloten de criteria aan te passen. De overgrote meerderheid heeft daarmee ingestemd.’

Tot nu toe geldt dat wie na..

