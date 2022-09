Hoe Nederland met het Ikazia in Rotterdam bijna weer een ziekenhuis kwijt was

Het scheelde niet veel of het Ikazia-ziekenhuis uit Rotterdam had deze zomer moeten aansluiten in de rij failliete ziekenhuizen. Op de valreep werd het gered. Wat ging er mis en hoe werd het opgelost?

Rotterdam

Rik Riemens is pas anderhalve maand in dienst bij het Rotterdamse Ikazia-ziekenhuis en nu al moet hij de lastigste bijeenkomst leiden die een financieel directeur zich kan voorstellen. Voor hem in het auditorium vullen de stoelen zich met de hoge piefen van twee banken, vijf zorgverzekeraars en een waarborgfonds.

Riemens heeft geen goed nieuws. Hij heeft geld nodig, en snel. Ergens is de van nature vrolijke Riemens opgelucht dat al die drukbezette mensen voor hem op zo’n korte termijn naar Rotterdam-Zuid zijn gereisd. Hij vreesde dat vandaag, op 12 juli, een deel al op zomervakantie zou zijn, en misschien wel drie weken slecht bereikbaar of niet in staat tot een beslissing. Dat zou het Ikazia in een berucht rijtje zijn terechtgek..

