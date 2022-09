Ongehoord Nederland opnieuw onder vuur

Omroep Ongehoord Nederland (ON) ligt opnieuw onder het vergrootglas van de NPO, nadat donderdagmiddag tijdens een uitzending volgens NPO-voorzitter Frederieke Leeflang mogelijk ‘racistische en discriminerende uitlatingen’ zijn gedaan. Zij roept de ombudsman en het Commissariaat voor de Media op zich uit te spreken over de zaak.

Hilversum

In de uitzending werd een compilatie getoond van filmpjes waarin zwarte mensen witte mensen in elkaar slaan. Daarmee zou de ‘minder belichte zijde van racisme’ worden getoond, stelde presentator Arlette Adriani. ‘Blanken die in elkaar worden geslagen door negers’, concludeerde medepresentator Raisa Blommestijn. ‘Dat zien we overigens op grote schaal, dit soort filmpjes die worden gedeeld op internet.’

Vrijdagmiddag veroordeelde de NPO de gedane uitspraken in een statement. ‘NPO heeft de redactionele vrijheid hoog in het vaandel staan, maar daar zijn wel grenzen aan wat racistische of discriminerende uitlatingen betreft’, zei Leeflang. ‘Die grens is volgens de NPO in deze uitzending bereikt.’

