Jumbo-topman Frits van Eerd blijft langer vastzitten als verdachte in de witwaszaak. Het Openbaar Ministerie (OM) meldde vrijdag dat zijn inverzekeringstelling vrijdagmiddag door de rechter-commissaris in Assen getoetst is en door de officier van justitie is verlengd met maximaal drie dagen. De rechter-commissaris heeft vrijdag besloten het voorarrest van de 58-jarige hoofdverdachte uit de gemeente Aa en Hunze met veertien dagen te verlengen. <

Water hoeft niet meer te worden doorgepompt

Waterschappen hoeven geen water meer door te pompen naar het westen van het land. De droogte is voorbij, het regent veel en doordat de temperaturen zakken, verdampt er minder water. Het omslagpunt voor de droogte is bereikt, zeggen de hoogheemraadschappen Rijnland en Stichtse Rijnlanden. <

FNV dreigt met nieuwe acties streekvervoer

Vakbond FNV heeft vrijdag tijdens een manifestatie met honderden buschauffeurs op de Koekamp in Den Haag de werkgevers opgeroepen om ‘verder te praten over een goede cao’. Dat moet binnen vijf weken gebeuren, anders volgt een driedaagse staking in het streekvervoer, waarschijnlijk op 19, 20 en 21 oktober. <

beeld anp

Kabinet wil enorme uitbreiding windenergie

Het kabinet wil de productie van windenergie de komende decennia enorm opvoeren. Vooral ver weg van land moeten nieuwe windparken komen. In 2050 wil het kabinet ongeveer 70 gigawatt aan windenergie produceren op zee. Minister Rob Jetten (EZK) noemt het streven ‘zeer ambitieus’. <

Twitter: complottweets weghalen is onmogelijk

Inwoners van Bodegraven, de burgemeester en advocaten worden nog steeds bedreigd omdat de theorieën van complotdenkers als Micha Kat nog volop via sociale media als Twitter worden verspreid. Volgens die theorieën bestaat er een satanisch pedofielennetwerk in Bodegraven. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk eiste daarom vrijdag in een kort geding bij de rechtbank in Den Haag dat Twitter actief dergelijke smaad- en lasterberichten monitort en ze ook actief verwijdert. Twitter zegt dat dat onmogelijk is. <

87.000 kuikens gedood vanwege vogelgriep

Ongeveer 87.000 vleeskuikens op een boerderij in het Friese dorp Tjerkgaast worden gedood, omdat daar vogelgriep is vastgesteld. Het is waarschijnlijk de versie waar de dieren heel ziek van kunnen worden en aan kunnen doodgaan. Ruiming van de boerderij moet voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden. <

35 asbestincidenten bij Tata Steel in vijf jaar tijd

Bij Tata Steel zijn de afgelopen vijf jaar 35 incidenten geweest waarbij asbest betrokken was. Rond die incidenten zijn 1825 medewerkers geregistreerd als mogelijk blootgesteld aan asbest, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf berichtgeving van het Noordhollands Dagblad. De incidenten vonden veelal plaats rond storings- en onderhoudswerkzaamheden. <

beeld anp

Michel richt blik op Arabische landen

De voorzitter van de raad van regeringsleiders Charles Michel wil de banden aanhalen met Saoedi-Arabië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Algerije als deel van een oplossing voor de energiecrisis. Deze landen kunnen volgens hem meer energie leveren aan de Europese Unie, dat onafhankelijk wil worden van Russische leveranties. <

Charles presenteert zichzelf als koning

De Britse koning Charles heeft zichzelf in Wales gepresenteerd als het nieuwe staatshoofd. De voormalige prins van Wales woonde in de Llandaff Cathedral te Cardiff een rouwbijeenkomst bij voor zijn overleden moeder, koningin Elizabeth, en bezocht het parlement, waar hij deels in het Welsh een toespraak hield. De eerste minister van Wales, Mark Drakeford, condoleerde de koning namens de Senedd, het parlement. <

Hulpdienst behandelt wachtende rouwenden

Ambulanceteams hebben inmiddels zo’n 435 rouwenden behandeld die in de rij stonden om koningin Elizabeth II opgebaard te zien liggen in Westminster Hall in Londen, meldt Sky News. Ongeveer 42 rouwenden zijn in het ziekenhuis opgenomen. <

beeld anp

Vergrijzend Japan meldt 90.000 100-plussers

Het aantal 100-plussers in Japan is voor het eerst de 90.000 voorbij. Het ministerie van Volksgezondheid becijferde dat er inmiddels 90.526 personen meer dan een eeuw oud zijn, zo’n 4000 meer dan vorig jaar. <

Poetin prijst Erdogan voor verzoeningspoging

De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag tijdens een top in Oezbekistan lovend gesproken over de inspanningen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om de oorlog in Oekraïne te beëindigen, maar volgens hem is de Oekraïense president Volodymyr Zelensky niet bereid tot vredesbesprekingen. Poetin zei ook dat Rusland geen haast heeft om zijn ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne af te ronden. <

FNV: acties op komst bij ABN Amro

Bij ABN Amro dreigen werknemers voor het eerst in bijna 35 jaar actie te gaan voeren. De 17.500 bankmedewerkers die onder de cao vallen, willen daarmee hun werkgever onder druk zetten om na jaren van minimale of helemaal geen verhogingen nu de lonen fors te verhogen om de inflatie te compenseren. De bankmedewerkers kregen een eindbod van een krappe 5 procent extra loon over twee jaar. Dat is volgens FNV Finance ‘volstrekt ontoereikend’. <

Goed jaar voor Franse wijn, elders minder

Europese wijnboeren produceren dit jaar naar verwachting ongeveer evenveel wijn als vorig jaar, ondanks de extreme droogte. Met name in Frankrijk, het op een na belangrijkste wijnland van Europa, is de opbrengst goed. <

beeld anp

Voorlopig nog minder passagiers voor Schiphol

Schiphol heeft bevestigd dat het aantal vertrekkende passagiers tot en met eind oktober verder omlaag moet, dagelijks gemiddeld met 18 procent. De luchthaven zegt dat beveiligingsbedrijven minder personeel kunnen leveren dan zij eerder hadden aangegeven. <